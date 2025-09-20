Pellegrino il più ricco, Bica il più povero. Ecco i redditi dei deputati regionali trapanesi

20/09/2025 06:00:00

Stefano Pellegrino è il più ricco. Giuseppe Bica il più "povero". Tra loro oltre 140 mila euro di reddito di differenza. Come ogni anno, l’Assemblea Regionale Siciliana pubblica i redditi dei deputati regionali. Si tratta di una norma sulla trasparenza dei redditi di chi ricopre incarichi politici che li obbliga, appunto, a rendere pubblico il proprio reddito e patrimonio. In Sicilia è il forzista Salvo Tomarchio, 33 anni, il deputato regionale più “ricco” dell’Ars. Con 414.404 euro di reddito annuo dichiarato, Tomarchio supera anche Cateno De Luca (Sud chiama Nord), secondo in classifica con 302.941 euro, e Nicola D’Agostino (Forza Italia), terzo con 229.782 euro.

Ecco invece la situazione patrimoniale dei deputati eletti nella provincia di Trapani, dal più “paperone” al più “leggero” a livello fiscale.



I redditi dei deputati regionali trapanesi di Redazione Tp24

Stefano Pellegrino (Forza Italia)

È il deputato regionale più ricco della provincia. Avvocato, al secondo mandato, ha dichiarato redditi per 167.042 euro: è quarto nella classifica regionale.

Sul piano patrimoniale, possiede un fabbricato al 100% a Marsala e la comproprietà di un terreno e un altro immobile, sempre a Marsala. Guida una Fiat Jeep Renegade. Nella dichiarazione patrimoniale non risultano variazioni negli ultimi anni, ma ha segnalato che aggiornerà lo stato patrimoniale dopo la successione dei beni materni.

Mimmo Turano (Lega)

Assessore regionale alla Formazione, ha dichiarato 105.012 euro.

Il suo patrimonio è piuttosto ricco: una ventina di immobili (tra proprietà intere e quote) dislocati tra Alcamo, Castellammare del Golfo e Palermo, oltre a una collezione di mezzi curiosa: una Fiat 500 del 1968, una Renault Clio, due gommoni.

Dario Safina (PD)

Deputato di Trapani, ha dichiarato redditi per 101.625 euro.

È proprietario di due immobili a Erice e comproprietario di due a Trapani. In garage ha una Citroen C5, dopo essersi disfatto della sua Jeep Compass.

Cristina Ciminnisi (Movimento 5 Stelle)

La sua dichiarazione dei redditi si attesta a 82.812 euro.

Possiede un’abitazione a Misiliscemi, una Citroen Aircross e una Ducati Monster. Nessuna variazione rispetto alla precedente dichiarazione.

Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia)

È il deputato regionale meno abbiente della provincia e penultimo nella classifica regionale con un reddito di 21.322 euro.

Va però chiarito che si tratta di un dato parziale, perché Bica è entrato all’Ars a legislatura già avviata, dopo il ricorso vinto contro Nicolò Catania.

Nel suo stato patrimoniale compaiono un fabbricato a Custonaci e una Bmw 320D del 2006. Nessuna variazione segnalata.



