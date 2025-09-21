Termovalorizzatori in Sicilia: Il 22 settembre si affida la progettazione

21/09/2025 00:00:00

Lunedì 22 settembre, alle ore 11, presso la Sala Alessi di Palazzo d'Orleans a Palermo, sarà ufficialmente formalizzato l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che saranno realizzati a Palermo e Catania.

La cerimonia che segnerà un passo importante nel percorso di implementazione del progetto, vedrà la partecipazione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dell'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni. Saranno presenti anche il dirigente ad interim dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, Salvo Cocina, insieme ai rappresentanti delle aziende che compongono il raggruppamento temporaneo di impresa vincitore della gara, gestita da Invitalia.

Il raggruppamento temporaneo di impresa, che ha ottenuto l'incarico, è composto da un team di esperti e professionisti tra cui Crew Srl (mandataria), Systra Spa (già Sws Engineering Spa), Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, l'ingegnere Corrado Pecora e Ibi Studio Srl. Questi soggetti lavoreranno insieme per sviluppare la progettazione di fattibilità, che include la valutazione tecnico-economica dei due impianti.



