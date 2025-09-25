Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
25/09/2025 14:55:00

Incontro con le Artiste della Mostra "Rivolta Femminile" a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/incontro-con-le-artiste-della-mostra-rivolta-femminile-a-trapani-450.jpg

Il 25 settembre, dalle 18:00 alle 20:00, il Chiostro di San Domenico a Trapani ospiterà un incontro speciale con le artiste e la curatrice della mostra "Rivolta Femminile". 

Questo evento segna un'opportunità unica per esplorare in profondità la collettiva che, fino al 31 ottobre, celebra la soggettività femminile nell'arte contemporanea. 

Curata dal critico d’arte Anda Klavina, la mostra raccoglie le opere di 20 artiste siciliane e internazionali che affrontano il tema del dissenso femminile e della trasformazione personale, proponendo una rottura con i vincoli patriarcali. Le opere in mostra spaziano tra diversi linguaggi, dalla pittura alla scultura, dall'installazione alla fotografia digitale, fino alla danza contemporanea, poesia e performance. Il progetto, che ha visto la sua nascita a Trapani nel 2023, si ispira a un ricco patrimonio femminile locale, richiamando figure come la pittrice Carla Accardi e la teoria di Samuel Butler sulla principessa Nausicaa. Durante l'incontro, la curatrice introdurrà l'idea della mostra, mentre le artiste condivideranno le storie e i significati dietro le loro opere. Questo evento, oltre a essere un momento di riflessione e approfondimento, rappresenta anche una testimonianza di solidarietà tra le donne artiste, che enfatizzano e celebrano le sfaccettature autentiche dell'identità femminile. Il progetto "Rivolta Femminile" si fonda sulle teorie femministe di Carla Lonzi, che invitava le donne a costruire la propria soggettività partendo da un vuoto culturale. La mostra, quindi, vuole essere uno spazio protetto in cui esplorare e difendere l'autenticità dell'esperienza femminile. L’ingresso all'esposizione è gratuito, ma i visitatori sono invitati a fare una donazione per supportare le attività del progetto. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 17:00 alle 21:00, fino al 31 ottobre 2025. 

La mostra è realizzata con il sostegno del Comune di Trapani, dell’Ambasciata Lettone in Italia, della Ville de Lausanne, e di numerosi sponsor privati. Per chi desidera un’esperienza più intima, sono disponibili prenotazioni per visite private, contattando la curatrice via e-mail all’indirizzo anda.klavinalv@gmail.com .









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758712749-0-marsala-diaverum-organizza-il-patient-education-day-per-i-pazienti-in-dialisi.png

Marsala, Diaverum organizza il Patient Education Day per i pazienti in...