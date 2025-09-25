Incontro con le Artiste della Mostra "Rivolta Femminile" a Trapani

25/09/2025 14:55:00

Il 25 settembre, dalle 18:00 alle 20:00, il Chiostro di San Domenico a Trapani ospiterà un incontro speciale con le artiste e la curatrice della mostra "Rivolta Femminile".

Questo evento segna un'opportunità unica per esplorare in profondità la collettiva che, fino al 31 ottobre, celebra la soggettività femminile nell'arte contemporanea.

Curata dal critico d’arte Anda Klavina, la mostra raccoglie le opere di 20 artiste siciliane e internazionali che affrontano il tema del dissenso femminile e della trasformazione personale, proponendo una rottura con i vincoli patriarcali. Le opere in mostra spaziano tra diversi linguaggi, dalla pittura alla scultura, dall'installazione alla fotografia digitale, fino alla danza contemporanea, poesia e performance. Il progetto, che ha visto la sua nascita a Trapani nel 2023, si ispira a un ricco patrimonio femminile locale, richiamando figure come la pittrice Carla Accardi e la teoria di Samuel Butler sulla principessa Nausicaa. Durante l'incontro, la curatrice introdurrà l'idea della mostra, mentre le artiste condivideranno le storie e i significati dietro le loro opere. Questo evento, oltre a essere un momento di riflessione e approfondimento, rappresenta anche una testimonianza di solidarietà tra le donne artiste, che enfatizzano e celebrano le sfaccettature autentiche dell'identità femminile. Il progetto "Rivolta Femminile" si fonda sulle teorie femministe di Carla Lonzi, che invitava le donne a costruire la propria soggettività partendo da un vuoto culturale. La mostra, quindi, vuole essere uno spazio protetto in cui esplorare e difendere l'autenticità dell'esperienza femminile. L’ingresso all'esposizione è gratuito, ma i visitatori sono invitati a fare una donazione per supportare le attività del progetto. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 17:00 alle 21:00, fino al 31 ottobre 2025.

La mostra è realizzata con il sostegno del Comune di Trapani, dell’Ambasciata Lettone in Italia, della Ville de Lausanne, e di numerosi sponsor privati. Per chi desidera un’esperienza più intima, sono disponibili prenotazioni per visite private, contattando la curatrice via e-mail all’indirizzo anda.klavinalv@gmail.com .



