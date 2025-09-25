Trapani, al Pertini l’anno scolastico si apre nel segno della libertà

25/09/2025 17:00:00

“Libertà” è la parola che accompagnerà studenti, insegnanti e famiglie del Pertini per tutto l’anno scolastico. Non libertà in senso astratto, ma quella che si esercita ogni giorno con piccoli gesti: ascolto, rispetto, gentilezza. È questo il messaggio che la dirigente Maria Laura Lombardo ha voluto consegnare ai ragazzi durante le Giornate dell’Accoglienza, l’appuntamento che segna l’inizio ufficiale del nuovo anno.

Nei vari plessi dell’istituto, tra il 22 e il 23 settembre, non è stata una semplice cerimonia di saluto. Bambini e ragazzi hanno cantato, suonato, condiviso riflessioni insieme a genitori e insegnanti. Una festa, sì, ma anche un momento di comunità. E non sono mancati passaggi forti: come il ricordo dei bambini vittime di guerra, omaggiati con un brano musicale e un bacio simbolico lanciato verso il cielo.

Le attività hanno riguardato finora primaria e secondaria, mentre per i più piccoli della scuola dell’infanzia l’appuntamento è fissato a ottobre, in occasione della Festa dei Nonni. Anche lì, l’idea sarà la stessa: accogliere, includere, mettere al centro i legami che fanno crescere.

Così il Pertini ha scelto di dare il via al 2025/2026. Non solo con programmi e libri di testo, ma con un impegno comune: costruire una scuola aperta, dove la libertà non è slogan, ma pratica quotidiana.



