Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/09/2025 11:30:00

Furto e danneggiamento, denunciati due mazaresi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/furto-e-danneggiamento-denunciati-due-mazaresi-450.jpg

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per furto aggravato e danneggiamento due soggetti del posto di 41 e 25 anni.


Le immediate indagini sviluppate dai militari della Compagnia dopo il furto messo a segno ai danni di distributori automatici installati presso un locale autolavaggio permettevano di ricostruire la dinamica degli eventi. Infatti, l’analisi delle immagini degli apparati di videosorveglianza consentiva ai militari dell’Arma di individuare gli autori del reato che, dopo aver asportato la somma di 50 euro dal distributore e aver danneggiato le gettoniere si erano dati alla fuga a bordo di uno scooter.
 

Pressoché immediata l’identificazione dei soggetti ripresi fermati sulla SS 115 a bordo di uno scooter con 4 taniche di carburante appena asportato da un autocarro in sosta. 

 

La refurtiva è stata tutta riconsegnata agli aventi diritto mentre sono stati sequestrati gli arnesi da scasso e i passamontagna.
 



Cronaca | 2025-09-26 12:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/rapito-a-vittoria-il-figlio-di-un-commerciante-250.jpg

Rapito a Vittoria il figlio di un commerciante

A Vittoria, nel Ragusano, un ragazzo di 17 anni è stato rapito nel cuore del rione Forcone. La vittima, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, è stata prelevata da due uomini incappucciati arrivati a bordo di una...







Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret