Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
27/09/2025 11:10:00

Trapani, sorpreso a rubare in un cantiere navale: arrestato 29enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/trapani-sorpreso-a-rubare-in-un-cantiere-navale-arrestato-29enne-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato in flagranza un 29enne trapanese, accusato di furto aggravato all’interno di un cantiere navale di via Isola di Zavorra.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre usciva dal cantiere, chiuso in quel momento, a bordo di una moto ape carica di materiale ferroso appena trafugato. La perquisizione del mezzo ha confermato la presenza della refurtiva, che è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Dopo l’udienza di convalida, per il giovane è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Trapani.

L’episodio si inserisce nei controlli mirati che le forze dell’ordine stanno portando avanti in città, con particolare attenzione a furti e reati predatori nelle aree sensibili.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret