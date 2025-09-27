Trapani, sorpreso a rubare in un cantiere navale: arrestato 29enne

27/09/2025 11:10:00

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato in flagranza un 29enne trapanese, accusato di furto aggravato all’interno di un cantiere navale di via Isola di Zavorra.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre usciva dal cantiere, chiuso in quel momento, a bordo di una moto ape carica di materiale ferroso appena trafugato. La perquisizione del mezzo ha confermato la presenza della refurtiva, che è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Dopo l’udienza di convalida, per il giovane è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Trapani.

L’episodio si inserisce nei controlli mirati che le forze dell’ordine stanno portando avanti in città, con particolare attenzione a furti e reati predatori nelle aree sensibili.



