Alcamo, cucciolo di gatto intrappolato nel motore: salvato dopo ore di tentativi

29/09/2025 07:20:00

Attimi di apprensione in via Francesco Crispi ad Alcamo, dove un cucciolo di gatto di circa due mesi era rimasto intrappolato all’interno del vano motore di un’auto.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione Un’Anima Mille Zampe Italia, guidati dal presidente nazionale Gaspare Camarda e dalle volontarie Eleonora e Serena Alacqua, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Fondamentale anche l’aiuto di un cittadino alcamese che si è unito alle operazioni di recupero.

Dopo ore di pazienti tentativi, il piccolo è stato finalmente tratto in salvo grazie all’intuizione della volontaria Eleonora Alacqua, che ha utilizzato un richiamo sonoro simile al miagolio della madre gatta, inducendo il micetto a uscire lentamente dal motore. L’animale, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato affidato all’associazione che ne garantirà cure e sicurezza.

«Prima di azionare il vostro veicolo – ha ricordato Gaspare Camarda – controllate sempre che non vi siano cuccioli nascosti nel motore. Spesso cercano calore e riparo in questi spazi, con rischi enormi per la loro vita».

Un intervento che si è concluso positivamente, grazie alla sinergia tra cittadini, volontariato e istituzioni, a dimostrazione che la collaborazione può fare la differenza nella tutela degli animali più fragili.



