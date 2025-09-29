Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
29/09/2025 12:21:00

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e promozioni uniche per la clientela per tutta la settimana.

Presente nello showroom i nuovissimi modelli BRERA e SHADE LAB, modelli raffinati e versatili che grazie al design delle ante e alle molteplici finiture proposte possono essere interpretati ed adattarsi ad ogni esigenza abitativa e di gusto. 

In esposizione tutta la nuova collezione IMMAGINA, a con le sue tonalità e finiture completamente nuove esaltate in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione e design. 

Spazio anche ai modelli READY, ROUND e LUNA, la cucina raffinata e versatile anche in questo caso disponibile in diverse configurazioni e finiture per rispondere alle più varie esigenze di stile e funzionalità.

Per una clientela esigente e dallo stile più contemporaneo in esposizione FLAVOUR con le sue nuove soluzioni per l’ambiente cucina.

Una squadra composta da 2 addetti qualificati, offrirà ai clienti servizi di rilievo misure, progettazione, montaggio, trasporto e consegna, schemi tecnici, finanziamenti personalizzati, e servizio post-vendita. 

Nel nuovo LUBE Store Castelvetrano il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE CASTELVETRANO (TP) - Via Caduti di Nassirya n. 24, Castelvetrano (Trapani) | Contatti:  3208157621 - lubestorecastelvetrano@gmail.com

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...

STUDIO VIRA | 2025-06-23 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2025/finanza-agevolata-per-il-settore-turistico-in-sicilia-250.png

Finanza agevolata per il settore turistico in Sicilia

La Regione stanzia 135 milioni per ampliare e riqualificare l’offerta turistica ricettiva siciliana, mentre il Ministero del Turismo prepara un bando da 110 milioni per favorire innovazione, sostenibilità e digitalizzazione del...







Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756231362-0-.jpg

Quando l’addio diventa conforto: l’esperienza del commiato con...