Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e promozioni uniche per la clientela per tutta la settimana.

Presente nello showroom i nuovissimi modelli BRERA e SHADE LAB, modelli raffinati e versatili che grazie al design delle ante e alle molteplici finiture proposte possono essere interpretati ed adattarsi ad ogni esigenza abitativa e di gusto.



In esposizione tutta la nuova collezione IMMAGINA, a con le sue tonalità e finiture completamente nuove esaltate in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione e design.

Spazio anche ai modelli READY, ROUND e LUNA, la cucina raffinata e versatile anche in questo caso disponibile in diverse configurazioni e finiture per rispondere alle più varie esigenze di stile e funzionalità.



Per una clientela esigente e dallo stile più contemporaneo in esposizione FLAVOUR con le sue nuove soluzioni per l’ambiente cucina.



Una squadra composta da 2 addetti qualificati, offrirà ai clienti servizi di rilievo misure, progettazione, montaggio, trasporto e consegna, schemi tecnici, finanziamenti personalizzati, e servizio post-vendita.



Nel nuovo LUBE Store Castelvetrano il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE CASTELVETRANO (TP) - Via Caduti di Nassirya n. 24, Castelvetrano (Trapani) | Contatti: 3208157621 - lubestorecastelvetrano@gmail.com

