Cronaca
30/09/2025 16:04:00

Mazara del Vallo, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per droga e ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/mazara-del-vallo-controlli-straordinari-dei-carabinieri-denunce-per-droga-e-450.jpg

I  Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito delle attività disposte durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani.

I posti di blocco, dislocati in diverse aree della città, hanno portato a denunce e segnalazioni. In particolare, due fratelli mazaresi di 48 e 52 anni sono stati deferiti per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: all’interno della loro proprietà i militari hanno trovato tre piante di canapa indiana, alte circa 1,80 metri.

Denunciati anche due giovani, di 21 e 25 anni, sorpresi alla guida delle rispettive auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Alla Prefettura di Trapani, invece, sono stati segnalati due soggetti trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti destinate a uso personale.

L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.



