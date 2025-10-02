Buongiorno24 del 2 Ottobre 2025

Buongiorno24 di giovedì 2 ottobre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:
Trapani, blitz antidroga nel quartiere San Giuliano Arrestati tre giovani in un vero e proprio bunker della droga con grate, videosorveglianza e cunicoli di fuga. Sequestrati crack, cocaina, hashish e quasi 4.000 euro in contanti.
Favara, angoscia per Marianna Bello La donna è stata travolta da una bomba d’acqua e inghiottita dalla furia delle acque. Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e volontari mobilitati senza sosta per le ricerche.
Global Sumud Flotilla verso Gaza La Marina israeliana ha abbordato alcune imbarcazioni e fermato circa duecento persone. Ma altre barche continuano il viaggio. Migliaia in piazza in Italia per la Palestina.
Marsala, processo a Tumbarello Nuova udienza per l’ex medico di base accusato di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Al centro i certificati redatti a nome di Andrea Bonafede.
Seguite e commentate con noi Buongiorno24
