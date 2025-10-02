Buongiorno24 del 2 Ottobre 2025

02/10/2025 09:12:00

Trapani, blitz antidroga nel quartiere San Giuliano

Arrestati tre giovani in un vero e proprio bunker della droga con grate, videosorveglianza e cunicoli di fuga. Sequestrati crack, cocaina, hashish e quasi 4.000 euro in contanti.

Favara, angoscia per Marianna Bello

La donna è stata travolta da una bomba d’acqua e inghiottita dalla furia delle acque. Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e volontari mobilitati senza sosta per le ricerche.

Global Sumud Flotilla verso Gaza

La Marina israeliana ha abbordato alcune imbarcazioni e fermato circa duecento persone. Ma altre barche continuano il viaggio. Migliaia in piazza in Italia per la Palestina.

Marsala, processo a Tumbarello

Nuova udienza per l’ex medico di base accusato di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Al centro i certificati redatti a nome di Andrea Bonafede.

