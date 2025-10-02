Trapani. Disordini al Cpr di Milo, due arresti

02/10/2025 11:56:00

Due giovani, di 22 e 33 anni, ospiti del Centro di permanenza e rimpatrio di Milo, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla sera dell’8 settembre, quando all’interno della struttura si sono registrati disordini e momenti di tensione. I due sono stati identificati dalla Squadra mobile di Trapani grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, che li ha ripresi mentre lanciavano bottiglie piene di liquido contro gli agenti intervenuti per riportare la calma.

L’arresto è stato eseguito in flagranza differita, una modalità che consente di fermare un soggetto entro 48 ore dal reato quando esistono prove video o fotografiche che rendono certa la sua responsabilità. Inizialmente prevista per episodi di violenza negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche, questa procedura è stata estesa anche ai reati commessi nei Cpr.

I due arrestati sono stati condotti in carcere e successivamente scarcerati, con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Trapani. Per uno di loro la misura è stata poi revocata: trasferito nel Cpr di Caltanissetta, è stato dimesso e risulta attualmente irreperibile.

Durante gli stessi disordini, altri ospiti del Centro hanno danneggiato finestre e pareti con una spranga di ferro e hanno incendiato materassi e rifiuti. Per questi episodi la Polizia ha denunciato tre persone – un algerino, un tunisino e un egiziano – con l’accusa di danneggiamento aggravato.

La responsabilità penale delle condotte descritte sarà definita soltanto con l’eventuale emissione di sentenze definitive, in base al principio della presunzione di innocenza.



