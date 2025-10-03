Trapani senz’acqua, blackout ai pozzi di Bresciana: Tranchida attacca Enel

03/10/2025 07:45:00

Nuova emergenza idrica a Trapani. Un blackout elettrico ha messo fuori uso tutti i 17 pozzi di Bresciana, svuotando le vasche di accumulo e fermando la distribuzione. Il 18° pozzo, appena attivato, non è ancora utilizzabile perché l’acqua non è limpida. “Abbiamo fatto interventi d’urgenza – spiega il sindaco Giacomo Tranchida – ma alcune pompe sono bruciate e non siamo riusciti a riavviare tutti gli impianti”.

Le conseguenze sono già pesanti: già da ieri problemi di erogazione a Trapani Nuova e nei serbatoi del centro storico, che domani mattina rischiano di restare a secco. Sospeso anche l’approvvigionamento verso Marracco per il Comune di Misiliscemi. “Se i livelli non risalgono – continua il sindaco – l’acqua tornerà solo tra domani pomeriggio e dopodomani”.

Il responsabile del servizio idrico Integrato del Comune, geometra Zimmardi, ha inviato una nota ufficiale a Enel Distribuzione, a cui saranno addebitati i danni. “I disagi sono enormi – conclude Tranchida – ho chiesto un incontro ai vertici Enel per soluzioni definitive. Così non si può andare avanti”.



