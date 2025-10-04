Sezioni
Cronaca
04/10/2025 08:50:00

Trapani, controlli sulle targhe alterate e contraffatte: multe fino a 8 mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/trapani-controlli-sulle-targhe-alterate-e-contraffatte-multe-fino-a-8-mila-euro-450.jpg

Controlli a tappeto della Polizia Stradale di Trapani sulle targhe dei veicoli in circolazione. Negli ultimi giorni sono emerse numerose violazioni legate a targhe non conformi, alterate o addirittura contraffatte, un fenomeno che, secondo gli agenti, si sta diffondendo in modo preoccupante in tutta la provincia.

 

Molti automobilisti, quando la targa si rovina o viene smarrita, scelgono scorciatoie illegali: invece di richiedere la sostituzione alla Motorizzazione Civile, acquistano targhe su piattaforme online o si rivolgono a tipografie per farle rifinire e installare. Una pratica apparentemente economica, ma che può costare carissima.

La Polizia ricorda che la targa è un certificato amministrativo rilasciato esclusivamente dallo Stato, e che ogni modifica o riproduzione non autorizzata costituisce un illecito. Le sanzioni previste dal Codice della Strada vanno da 2.046 a 8.186 euro, con il fermo o sequestro del veicolo, e nei casi più gravi può scattare anche un procedimento penale.

Durante i controlli, un automobilista è stato sorpreso a Castelvetrano con adesivi applicati sopra i numeri e le lettere della targa originale, nel tentativo di renderla illeggibile. Per lui sono scattate le sanzioni previste e il sequestro del mezzo.

La Polizia ha annunciato ulteriori verifiche nei centri di revisione che avrebbero certificato come regolari alcuni veicoli con targhe non conformi. L’obiettivo è accertare eventuali complicità e scoraggiare pratiche sempre più diffuse che mettono a rischio sicurezza e legalità.



