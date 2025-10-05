È morto Michele Saladino, storico barbiere di Trapani

05/10/2025 19:45:00

È morto a 91 anni Michele Saladino, storico barbiere di Trapani. Per tutti era “il mago delle forbici”, un artigiano capace di trasformare un taglio in un gesto d’arte. Nel suo salone di corso Italia sono passate intere generazioni di clienti e apprendisti, cresciuti con lui e con la sua idea di mestiere: pazienza, precisione e rispetto.

Aveva iniziato da bambino, a sei anni, come garzone. A 22 aveva aperto la sua bottega, diventata nel tempo un punto di riferimento per la città. Uomo discreto e gentile, Michele Saladino ha rappresentato per molti una figura familiare, un simbolo di un modo di lavorare che oggi appartiene a un’altra epoca.

Lascia la moglie, due figli e una comunità che ne ricorda la semplicità e l’eleganza.

I funerali si terranno domani, lunedì 6 ottobre. alle 9:30, nella chiesa di San Pietro.