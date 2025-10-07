Marsala: da oggi al 12 ottobre la 45^ Mostra Ornitologica 

Torna a Marsala uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ornitologia. Dal 7 al 12 ottobre 2025 si terrà la 45ª Mostra Ornitologica, organizzata dall’Associazione Ornitologica Lilybetana (A.O.L. Marsala), affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.).
La manifestazione si svolgerà presso il C.S.R. AIAS di contrada San Silvestro 452/A, e vedrà la partecipazione di allevatori e appassionati provenienti da diverse province siciliane.
Oggi inizierà la fase di alloggiamento degli uccelli, momento preparatorio che precede l’apertura ufficiale della mostra. Il pubblico potrà visitare l’esposizione da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, con ingresso gratuito. Sarà l’occasione per ammirare da vicino numerose specie di uccelli, dai più comuni ai più esotici, in un contesto che valorizza la passione, la cura e la conoscenza del mondo ornitologico.
Per ulteriori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook “Lilybetana Assorn” dell’associazione organizzatrice.