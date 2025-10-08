Sezioni
08/10/2025 12:14:00

Possessioni diaboliche. Un convegno sabato a Marsala

Si parlerà di esorcismi, fede e malattie psichiche nel convegno dal titolo “Possessioni diaboliche e malattie: scienza e fede a confronto”, in programma sabato 18 ottobre alle ore 9.30 al Complesso monumentale San Pietro di Marsala.

L’iniziativa, organizzata dalla Diocesi di Mazara del Vallo e dalla Conferenza Episcopale Siciliana, con il patrocinio del Comune di Marsala, intende affrontare uno dei temi più controversi del dialogo tra religione e medicina: la distinzione tra fenomeni di natura spirituale e patologie di carattere psichiatrico o neurologico.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo e del vescovo monsignor Angelo Giurdanella, aprirà i lavori padre Gianluca Romano, coordinatore della Pastorale esorcistica della diocesi.

Seguiranno le relazioni di fra Benigno Palilla, direttore regionale del Servizio per la Pastorale esorcistica delle Chiese di Sicilia, e del medico chirurgo Salvatore Devy Franzino.

Le conclusioni saranno affidate alla dottoressa Rossana Messina, medico psichiatra, che porterà la prospettiva scientifica sul tema, in un confronto che promette di essere denso di spunti tra fede, ragione e salute mentale.



Possessioni diaboliche. Un convegno sabato a Marsala

Si parlerà di esorcismi, fede e malattie psichiche nel convegno dal titolo "Possessioni diaboliche e malattie: scienza e fede a confronto", in programma sabato 18 ottobre alle ore 9.30 al Complesso monumentale San Pietro di Marsala.

