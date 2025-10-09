Sezioni
Cronaca
09/10/2025 09:05:00

Buongiorno24 del 9 Ottobre 2025: Mediterranea, truffe a Marsala, pesca illegale a Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1759993656-0-buongiorno24-del-9-ottobre-2025-mediterranea-truffe-a-marsala-pesca-illegale-a-mazara.jpg

Nuovo appuntamento con Buongiorno24, in diretta streaming sui canali social di Tp24, su Tp24.it e su Rmc 101, per commentare e capire insieme i fatti del giorno con la redazione.

L’apertura di oggi è dedicata al Tribunale di Trapani  cheha sospeso in via cautelare il fermo amministrativo di 60 giorni imposto dal Viminale alla nave di Mediterranea Saving Humans.
Una decisione che ribalta l’impostazione del decreto ministeriale e riconosce come “solidaristica” e umanitaria la scelta dell’equipaggio di attraccare a Trapani per soccorrere persone in grave difficoltà.
Per i giudici non si trattò di un atto contro lo Stato, ma di un intervento in nome della tutela della vita umana in mare.

A Marsala, invece, la cronaca racconta un nuovo episodio di truffa: due uomini, fingendosi corrieri, hanno derubato un’anziana nel centro storico. Sono stati arrestati dalla Polizia grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che li hanno incastrati.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha intensificato i controlli in mare, con pesanti sanzioni per violazioni alle norme di sicurezza e pesca illegale. Un peschereccio sorpreso a strascicare sotto costa è stato multato per 2.000 euro, con sequestro delle reti e del pescato poi devoluto in beneficenza al Banco Alimentare della Sicilia occidentale.

A Marsala, il Tribunale ha assolto quattro imputati nel processo “Musabet” per presunte scommesse illegali: per i giudici “il fatto non sussiste”. Tra loro anche Carlo Cattaneo, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’operazione “Annozero”.

Sul versante giudiziario siciliano, la difesa di Martina Gentile, condannata a 4 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato a Matteo Messina Denaro, presenta ricorso in appello: “Mancano prove di un suo ruolo diretto nella rete di comunicazione tra il boss e Laura Bonafede”.

Nel frattempo, sul fronte internazionale, Israele e Hamas avrebbero raggiunto un accordo per la prima fase del cessate il fuoco e per la liberazione di almeno venti ostaggi. L’artefice dell’intesa, Donald Trump, ha annunciato che si recherà in Medio Oriente nei prossimi giorni.

Appuntamento in diretta con Buongiorno24, su Tp24 e Rmc 101, per analizzare con la redazione tutti i fatti di oggi, dalla sentenza di Trapani ai nuovi scenari in Medio Oriente.



