Buongiorno24 del 9 Ottobre 2025: Mediterranea, truffe a Marsala, pesca illegale a Mazara
Nuovo appuntamento con Buongiorno24, in diretta streaming sui canali social di Tp24, su Tp24.it e su Rmc 101, per commentare e capire insieme i fatti del giorno con la redazione.
L’apertura di oggi è dedicata al Tribunale di Trapani cheha sospeso in via cautelare il fermo amministrativo di 60 giorni imposto dal Viminale alla nave di Mediterranea Saving Humans. Una decisione che ribalta l’impostazione del decreto ministeriale e riconosce come “solidaristica” e umanitaria la scelta dell’equipaggio di attraccare a Trapani per soccorrere persone in grave difficoltà. Per i giudici non si trattò di un atto contro lo Stato, ma di un intervento in nome della tutela della vita umana in mare.
A Marsala, invece, la cronaca racconta un nuovo episodio di truffa: due uomini, fingendosi corrieri, hanno derubato un’anziana nel centro storico. Sono stati arrestati dalla Polizia grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che li hanno incastrati.
La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha intensificato i controlli in mare, con pesanti sanzioni per violazioni alle norme di sicurezza e pesca illegale. Un peschereccio sorpreso a strascicare sotto costa è stato multato per 2.000 euro, con sequestro delle reti e del pescato poi devoluto in beneficenza al Banco Alimentare della Sicilia occidentale.
A Marsala, il Tribunale ha assolto quattro imputati nel processo “Musabet” per presunte scommesse illegali: per i giudici “il fatto non sussiste”. Tra loro anche Carlo Cattaneo, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’operazione “Annozero”.
Sul versante giudiziario siciliano, la difesa di Martina Gentile, condannata a 4 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato a Matteo Messina Denaro, presenta ricorso in appello: “Mancano prove di un suo ruolo diretto nella rete di comunicazione tra il boss e Laura Bonafede”.
Nel frattempo, sul fronte internazionale, Israele e Hamas avrebbero raggiunto un accordo per la prima fase del cessate il fuoco e per la liberazione di almeno venti ostaggi. L’artefice dell’intesa, Donald Trump, ha annunciato che si recherà in Medio Oriente nei prossimi giorni.
Appuntamento in diretta con Buongiorno24, su Tp24 e Rmc 101, per analizzare con la redazione tutti i fatti di oggi, dalla sentenza di Trapani ai nuovi scenari in Medio Oriente.
La Renault 4 torna a far parlare di sé. Un’icona senza tempo che ha segnato intere generazioni sarà protagonista di una serata unica organizzata dalla concessionaria Essepiauto Renault di Trapani.Appuntamento...
E' il 9 Ottobre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Hamas e Israele si sono accordati sulla pace a Gaza. Hamas libererà tutti gli ostaggi vivi e riconsegnerà i cadaveri di quelli morti,...
A Trapani il pesce è identità, cultura, memoria. Qui la freschezza è sempre stata una regola non scritta, un valore tramandato da generazioni. Per questo parlare di surgelati può sembrare una sfida....
È stata denunciata dai carabinieri Asia Vitale, la giovane che nel 2023 era stata vittima di una violenza sessuale di gruppo al Foro Italico di Palermo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza – oggi residente in Brianza...
I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese
68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...