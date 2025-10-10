Valeria Scilipoti nuovo coordinatore di Generazione Futura

10/10/2025 10:25:00

L’avvocatessa Valeria Scilipoti è il nuovo coordinatore per il movimento “Generazione Futura”.

Tra le priorità, iniziative a favore delle fasce più deboli, progetti di sensibilizzazione su temi civici e legali, valorizzazione del patrimonio locale, promozione di eventi culturali e ambientali per riscoprire e tutelare le risorse di Castelvetrano e del suo hinterland, con il chiaro intento di creare dei punti di riferimento per i giovani su tematiche come l'accesso al mondo del lavoro e le opportunità europee.

“L’obiettivo è trasformare l’energia giovanile in azioni concrete, rendendo il movimento un vero e proprio motore di solidarietà per la comunità - ha affermato la Scilipoti - Castelvetrano ha un capitale umano straordinario, fatto di menti brillanti e specializzate che spesso sono costrette a guardare altrove. Il nostro compito sarà quello di fare da ponte tra queste competenze e le esigenze reali della nostra città, creando una rete virtuosa capace di generare proposte e progetti di sviluppo concreti e sostenibili”.

“Lo sviluppo attraverso la creazione di una rete di giovani professionisti sarà un altro pilastro della nuova coordinazione”, ha specificato l’avvocato Alessandro Laudicina, responsabile della sezione marsalese dell’associazione, ponendo l’accento sullo sviluppo del territorio attraverso l’attivazione di giovani professionisti come appunto la collega Scilipoti.

Il movimento ha scelto di non adottare le tradizionali campagne di adesione basate su tesseramenti economici, chiunque voglia avvicinarsi all’associazione può scrivere al referente per le adesioni utilizzando l’indirizzo e-mail: assogenerazionefutura@gmail.com.



