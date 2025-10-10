10 Ottobre: la pace a Gaza, Trump in Israele, Italia "in prima linea", si vota in Toscana

10/10/2025 07:05:00

E' il 10 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• È stato firmato l’accordo di pace per Gaza, sulla prima fase del piano statunitense, ieri a mezzogiorno a Sharm el-Sheik. Il cessate il fuoco inizierà oggi dopo il tramonto. Le truppe israeliane si ritireranno dalla Striscia, poi inizieranno gli scambi tra ostaggi e prigionieri

• Grande esultanza per le strade di Gaza. Canzoni, sventolio di bandiere, urla e pianti di sollievo nelle stesse ore a Tel Aviv

• Israele si prepara all’arrivo di Trump, che andrà in Egitto per la firma della tregua, poi a Gerusalemme per parlare alla Knesset



• L’Italia «sarà in prima linea» nel dopoguerra a Gaza. Ancora non c’è niente di certo, Meloni volerà presto forse in Egitto, forse a Washington

• In Borsa tutte le aziende che si occupano di cemento e costruzioni fanno il botto, a partire dalle italiane Buzzi (+5,06% a 49,42 euro in chiusura di seduta il 9 ottobre; +37,6% da inizio 2025) e Cementir (+9,96% a 15,46 euro; +46,6% da inizio 2025)

• In provincia di Pescara un uomo di 69 anni, separato da tanti anni, ha sparato alla ex moglie, uccidendola

• Domenica e lunedì si vota in Toscana. Meloni e Salvini sono attesi in Regione per i comizi

• La Camera ha votato contro l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano per il caso Almasri

• Sara Genovese, 25 anni, è stata arrestata a Reggio Calabria con l’accusa di duplice infanticidio e occultamento di cadavere. Avrebbe partorito in segreto due gemelli e li avrebbe uccisi, soffocandoli

• Una vedova, madre di due figli minorenni, dovrà restituire 200 mila euro alla compagnia assicurativa che in primo grado di giudizio era stata condannata a pagare il premio per la morte del marito

• La Stampa ha dato la notizia che il telefono di Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore protagonista della scalata di Mps a Mediobanca, azionista di Generali, sarebbe stato spiato con il software di Paragon

• La Ferrero ha lanciato sul mercato la Nutella Crêpe

• Dopo 37 giorni di sconfitte, mercoledì 8 ottobre Affari tuoi di Stefano De Martino è riuscito fare più ascolti de La ruota della fortuna di Gerry Scotti

• Il Nobel per la Letteratura è andato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai

• Stanotte nelle Filippine del Sud è stato registrato un forte terremoto di magnitudo 7.4, non ci sono danni

• In Perù il parlamento ha approvato il via libera all’impeachment della presidente Boluarte

• Un uomo di 71 anni con cirrosi da epatite B e carcinoma epatocellulare è sopravvissuto 171 giorni dopo aver ricevuto un fegato di maiale geneticamente modificato

• In Francia si parla di un governo «depresidentializé»

• A Bologna una scuola ha abolito la pagella di metà anno perché provoca troppo stress ai ragazzi

• l violinista Uto Ughi ha detto che con la bocciatura di Beatrice Venezi «non c’entrano né il sessismo né la politica: è questione di curriculum e talento. Lei non ha la statura per quel ruolo»

• Una porzione del tetto del carcere di Regina Coeli, a Roma, è crollata, rendendo inagibili alcune zone dell’istituto

• La Regione Veneto darà 3 euro ai cacciatori per ogni nutria uccisa

• Il presidente del Camerun Paul Biya, che ha 92 anni e governa ininterrottamente dal 1982, si ricandida alle elezioni

• A Coverciano è stato inaugurato il museo della Nazionale

• Sono morti l’attore Paolo Bonacelli (86), l’attore Ron Dean (87), il pugile Arturo Gatti Junior (17), la figlia di Paul Newman Susan Kendall (88), uno degli ultimi partigiani di Bologna Tonino Malossi (83), il giudice che assolse Tortora Michele Morello (93), lo scrittore Francesco Recami (69), la scrittrice e autrice di libri per bambini Donatella Ziliotto (93)



Titoli

Corriere della Sera: Israele-Gaza, l’ora del cessate il fuoco

la Repubblica: Pace a Gaza, ora stop alle armi

La Stampa: Gaza, il mondo crede alla pace

Il Sole 24 Ore: Bonus casa prorogati al 2026

Avvenire: La gioia della pace

Il Messaggero: Gaza, fine di un incubo

Il Giornale: La destra ferma la guerra

Qn: Due popoli / Una speranza

Il Fatto: La Pax Trumpiana

Leggo: La guerra è finita

Libero: Sinistra sotto un Trump

La Verità: SPIAZZATI

Il Mattino: Gaza, si ferma la guerra

il Quotidiano del Sud: Gaza, l’intesa che conviene a tutti

il manifesto: Fosse vero

Domani: La pace possibile / Il mondo festeggia / l’accordo su Gaza



