Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
10/10/2025 08:57:00

Buongiorno24, venerdì 10 ottobre: addio a Maria Cristina Gallo, la crisi di Schifani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/buongiorno24-venerdi-10-ottobre-addio-a-maria-cristina-gallo-la-crisi-di-schifani-450.jpg

È morta Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che per prima aveva avuto il coraggio di denunciare pubblicamente i ritardi nei referti istologici dell’Asp di Trapani. Aveva 56 anni e da mesi combatteva contro un tumore scoperto troppo tardi, dopo un calvario che aveva squarciato il silenzio su una delle pagine più vergognose della sanità siciliana.
La sua battaglia civile aveva riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema della malasanità e delle responsabilità istituzionali. La sua morte riaccende una ferita aperta.

Siamo in diretta con Buongiorno24, il programma che ogni mattina fa il punto sui fatti del giorno con la redazione di Tp24, in streaming su Tp24.it, Rmc 101 e i nostri canali social.

A San Vito Lo Capo, tragedia sulla falesia di Salinella: una climber svizzera ha perso la vita dopo essere stata colpita da un masso durante un’arrampicata. Inutile il tempestivo intervento del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare.

Alla Regione Siciliana, il clima è incandescente: i franchi tiratori affossano il Governo all’Ars. La manovra-quater va in crisi, Schifani minaccia di ritirarla e la maggioranza implode tra accuse e sospetti incrociati. Forza Italia, Lega e Dc lasciano l’Aula, mentre Fratelli d’Italia finisce nel mirino di Palazzo d’Orléans.

Colpo di scena nel caso dello stupro al Foro Italico: Asia Vitale ritratta la sua versione e parla di rapporto consenziente. La sua avvocata si dimette, mentre i legali dei condannati chiedono la revisione del processo.

A Marsala, un’auto si ribalta in pieno centro, in viale Cesare Battisti. Tanta paura, grave un bambino di 4 anni.

È stato invece soccorso al largo di Marsala un marittimo filippino colto da malore su una nave mercantile. Evacuazione d’urgenza coordinata dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo.

A Palermo, la Corte d’appello conferma la condanna a 6 anni e 9 mesi per stalking e violenza privata a un collaboratore scolastico di Marsala, già condannato in via definitiva per tentata violenza sessuale sulla stessa vittima, una ragazzina di 12 anni. Ridotta a un anno e otto mesi la pena della moglie, accusata di falsa testimonianza e calunnia.

Infine, a Palermo, è cominciato il processo d’appello dell’operazione “Hesperia”, che due anni fa aveva colpito le famiglie mafiose di Marsala, Mazara, Campobello e Castelvetrano.

Intanto, dopo nove giorni di ricerche, nessuna traccia di Marianna Bello, la donna travolta dal nubifragio a Favara: svuotati i laghetti, si continua a scavare senza sosta.

È stato varato nei cantieri di Palermo il traghetto “Costanza I di Sicilia”, il primo Ro-PAX di proprietà della Regione. La consegna è prevista per l’estate 2026.

A Trapani, chiusa d’urgenza la piazza ex mercato del pesce dopo il crollo di calcinacci: sul posto i Vigili del Fuoco.

Sul fronte sportivo, entusiasmo per la Trapani Shark, al suo debutto, con sconfitta, n Champions. Il presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, ringrazia la squadra ma polemizza sul silenzio del Comune.

Appuntamento in diretta con Buongiorno24, su Tp24.it, Rmc 101 e i nostri canali social, per sapere e capire i fatti di oggi.

 



Cronaca | 2025-10-10 07:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/1760073659-0-a-favara-proseguono-le-ricerche-di-marianna-bello.jpg

A Favara proseguono le ricerche di Marianna Bello

A Favara si è chiuso il nono giorno di ricerche senza alcun risultato per Marianna Bello, la donna di 38 anni scomparsa lo scorso 1° ottobre, travolta da acqua e fango durante l’alluvione che ha devastato la città. Nonostante...







Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...