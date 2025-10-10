Buongiorno24, venerdì 10 ottobre: addio a Maria Cristina Gallo, la crisi di Schifani

10/10/2025 08:57:00

È morta Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che per prima aveva avuto il coraggio di denunciare pubblicamente i ritardi nei referti istologici dell’Asp di Trapani. Aveva 56 anni e da mesi combatteva contro un tumore scoperto troppo tardi, dopo un calvario che aveva squarciato il silenzio su una delle pagine più vergognose della sanità siciliana.

La sua battaglia civile aveva riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema della malasanità e delle responsabilità istituzionali. La sua morte riaccende una ferita aperta.

A San Vito Lo Capo, tragedia sulla falesia di Salinella: una climber svizzera ha perso la vita dopo essere stata colpita da un masso durante un’arrampicata. Inutile il tempestivo intervento del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare.

Alla Regione Siciliana, il clima è incandescente: i franchi tiratori affossano il Governo all’Ars. La manovra-quater va in crisi, Schifani minaccia di ritirarla e la maggioranza implode tra accuse e sospetti incrociati. Forza Italia, Lega e Dc lasciano l’Aula, mentre Fratelli d’Italia finisce nel mirino di Palazzo d’Orléans.

Colpo di scena nel caso dello stupro al Foro Italico: Asia Vitale ritratta la sua versione e parla di rapporto consenziente. La sua avvocata si dimette, mentre i legali dei condannati chiedono la revisione del processo.

A Marsala, un’auto si ribalta in pieno centro, in viale Cesare Battisti. Tanta paura, grave un bambino di 4 anni.

È stato invece soccorso al largo di Marsala un marittimo filippino colto da malore su una nave mercantile. Evacuazione d’urgenza coordinata dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo.

A Palermo, la Corte d’appello conferma la condanna a 6 anni e 9 mesi per stalking e violenza privata a un collaboratore scolastico di Marsala, già condannato in via definitiva per tentata violenza sessuale sulla stessa vittima, una ragazzina di 12 anni. Ridotta a un anno e otto mesi la pena della moglie, accusata di falsa testimonianza e calunnia.

Infine, a Palermo, è cominciato il processo d’appello dell’operazione “Hesperia”, che due anni fa aveva colpito le famiglie mafiose di Marsala, Mazara, Campobello e Castelvetrano.

Intanto, dopo nove giorni di ricerche, nessuna traccia di Marianna Bello, la donna travolta dal nubifragio a Favara: svuotati i laghetti, si continua a scavare senza sosta.

È stato varato nei cantieri di Palermo il traghetto “Costanza I di Sicilia”, il primo Ro-PAX di proprietà della Regione. La consegna è prevista per l’estate 2026.

A Trapani, chiusa d’urgenza la piazza ex mercato del pesce dopo il crollo di calcinacci: sul posto i Vigili del Fuoco.

Sul fronte sportivo, entusiasmo per la Trapani Shark, al suo debutto, con sconfitta, n Champions. Il presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, ringrazia la squadra ma polemizza sul silenzio del Comune.

