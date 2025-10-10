Trapani,  uomo privo di sensi in auto: soccorsi in corso in via Tenente Alberti

10/10/2025 21:20:00

Attimi di apprensione questa sera a Trapani, in via Tenente Alberti, dove una persona è stata trovata priva di sensi all’interno di un’auto.

L’allarme è scattato intorno verso le 20 dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia, un’ambulanza del 118 e anche i Vigili del Fuoco, chiamati per aprire il veicolo.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e non si hanno al momento informazioni ufficiali sullo stato di salute della persona né su quanto accaduto.

L’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei sanitari ha richiamato l’attenzione di diversi passanti nella zona.





