Mazara del Vallo, domenica la “Strawoman” per la prevenzione del tumore al seno

10/10/2025 15:29:00

Domenica 12 ottobre Mazara del Vallo ospiterà la quarta edizione della “Strawoman”, la corsa–camminata non competitiva dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione di promozione sociale Corro per Dà, prenderà il via da piazza della Repubblica, con raduno alle ore 9 e partenza alle 9.30.

La “Strawoman” è un evento simbolico e partecipato, rivolto alle donne ma aperto a tutti coloro che vogliono condividere una giornata di sport, solidarietà e informazione sulla prevenzione. La tappa di Mazara è l’unica in Sicilia tra le 18 previste a livello nazionale, a conferma dell’attenzione della città verso i temi della salute e della prevenzione. Il percorso si snoderà da piazza della Repubblica lungo via Santissimo Salvatore, il lungomare Mazzini, il lungomare Hopps–San Vito (passeggiata Consagra), fino alla terrazza Belvedere dell’ex Rotonda, per poi fare ritorno al punto di partenza. Accanto al presidente Giovanni Pomilia, collabora all’organizzazione Pino Pomilia, storico promotore della manifestazione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo, che per l’occasione illuminerà di rosa l’Arco Normanno fino alla serata del 12 ottobre, come segno di adesione al mese della prevenzione del tumore al seno.



