Mazara, il cordoglio del Comune per la morte di Maria Cristina Gallo

"Oggi per Mazara del Vallo è una giornata funesta. La notizia della scomparsa della professoressa Maria Cristina Gallo, che con coraggio ha combattuto una terribile malattia scoperta troppo tardi per gli ingiustificabili ritardi degli esami istologici da parte dell'Asp di Trapani, ci lascia sgomenti. Una vicenda che 'grida' giustizia. Siamo vicini alla famiglia!".

Con queste parole facendosi interprete del sentimento della comunità mazarese il sindaco Salvatore Quinci esprime il cordoglio della Città per la scomparsa della professoressa Maria Cristina Gallo venuta a mancare all'alba di oggi all'età di 56 anni.

Dalle denunce della professoressa Gallo è emerso lo scandalo dei referti consegnati dopo mesi dall'Asp e con la sua battaglia Maria Cristina Gallo ha certamente contribuito a salvare vite umane. Purtroppo ha perso la battaglia contro il cancro ma ha vinto la battaglia del coraggio e dell'esempio di come si affrontano le intemperie.



