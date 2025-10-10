Sezioni
Coronavirus

» La politica
10/10/2025 09:35:00

Castelvetrano. Anpi, Pd, M5S, Officina 24 e Obiettivo Città: “Mettete la bandiera Palestinese in municipio”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/1760081619-0-castelvetrano-anpi-pd-m5s-officina-24-e-obiettivo-citta-mettete-la-bandiera-palestinese-in-municipio.jpg

 La bandiera della Palestina al Comune di Castelvetrano. È quanto chiedono al sindaco Giovanni Lentini e all’assessore alla pace Monia Rubbino le sezioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, il PD, il gruppo territoriale M5S, Officina24 e il movimento Obiettivo Città.

 

I firmatari della richiesta, pur condannando fermamente il brutale massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023, hanno evidenziato la necessità di esprimere sostegno alle vittime civili palestinesi delle recenti violenze. Nella nota congiunta inviata alla stampa si legge: “Abbiamo notato come, nei giorni scorsi, molti giovani e cittadini di Castelvetrano siano scesi in piazza con forza e determinazione per esprimere il loro sdegno per le atrocità e le sofferenze del popolo palestinese. La nostra richiesta è un atto che va in sintonia con questi sentimenti”.









