Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Taglio del nastro oggi, venerdì 10 ottobre, per il Conad Superstore di Corso Gramsci a Marsala. L'imprenditore Michele Bua, attivo da anni nella grande distribuzione cittadina, inaugura una struttura completamente rinnovata che cambia la configurazione del punto vendita trasformandolo in un centro commerciale urbano.

Il restyling ha modificato gli spazi interni per ospitare, oltre al supermercato Conad con i reparti alimentare e prodotti per la casa, quattro insegne specializzate: Centro Tim per telefonia e servizi digitali, Barazzoni per articoli da cucina e casa, Wish per l'abbigliamento e Rallo Store per elettrodomestici, telefonia e TV color.

La scelta di Bua risponde a una tendenza commerciale che sta modificando il ruolo dei supermercati nei centri urbani, trasformandoli in aggregatori di servizi diversificati. La posizione in Corso Gramsci, arteria centrale della città, rende la struttura accessibile sia per chi cerca la spesa quotidiana sia per acquisti specifici nei settori telefonia, elettronica o abbigliamento. 

Un dato significativo riguarda anche l’occupazione: con l’ampliamento e il nuovo assetto, l’azienda è passata da 30 a 50 dipendenti, offrendo lavoro stabile ad altre 20 famiglie del territorio. 

L'inaugurazione è un'occasione per visitare gli ambienti ristrutturati e scoprire l'offerta commerciale del nuovo Superstore, che punta sulla formula dello shopping concentrato in un'unica location.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

