Mazara: Don Gioacchino Arena nominato rappresentante del seminario vecovile

10/10/2025 12:00:00

Il Vicario generale don Gioacchino Arena è stato nominato dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella rappresentante (rettore) del Seminario vescovile e delegato per la formazione pastorale dei seminaristi. Don Arena per questo nuovo servizio sarà coadiuvato da una Commissione formata da presbiteri e laici, in sintonia con gli Uffici diocesani di Pastorale familiare e quello giovanile vocazionale. Contestualmente alla nomina di don Arena il Vescovo ha nominato padre Francis Maria dei Padri del Preziosissimo Sangue Vicario della parrocchia di San Lorenzo martire di Mazara del Vallo e padre Some Namwinetiere Nyfayir Evariste, Vicario parrocchiale in Cattedrale.



GIUBILEO DEGLI AMMALATI, A PARTANNA PELLEGRINAGGIO E MESSA - «Dobbiamo sentirci grati, uniti e stupiti, pronti a essere missionari di amore e di pace nelle nostre case e nelle nostre strade». È stato questo uno dei passaggi dell’omelia del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella al Santuario Maria Ss. della Libera di Partanna per la santa messa del Giubileo diocesano dei malati, operatori sanitari, associazioni di volontariato e ministri straordinari della comunione, organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale della salute (guidato da don Antonino Favata), in collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano (guidato da don Marco Laudicina e don Daniele La Porta). Prima della celebrazione, ammalati, operatori sanitari, presbiteri e volontari delle associazioni del territorio si sono ritrovati nella chiesa Madonna delle Grazie da dove è partito il pellegrinaggio verso il Santuario della Madonna della Libera. Il Vescovo nell’omelia ha ribadito che «vogliamo vivere questo Giubileo accanto alle persone più fragili». Monsignor Giurdanella ha richiamato la relazione di ogni persona con Dio: «Spesso ci interroghiamo su che relazioni intratteniamo con Dio, come sto davanti all’altro? È un fastidio? Oppure l’altro è segno della presenza di Dio? Non bisogna scoraggiarsi neanche davanti ai nostri peccati». Il Vescovo ha, altresì, detto che «oltre ogni Porta Santa che si apre c’è un fratello». Al termine della celebrazione, ammalati, operatori sanitari e volontari delle associazioni, hanno vissuto un momento conviviale nel salone parrocchiale.



