Se ne sono andati
10/10/2025 10:40:00

Maria Cristina Gallo, domani i funerali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/1760085763-0-maria-cristina-gallo-domani-i-funerali.jpg

La Sicilia piange la scomparsa di Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che, con coraggio e determinazione ammirevoli, è diventata il simbolo della battaglia per una sanità più giusta. Oggi, 10 ottobre 2025, all'età di 56 anni, Maria Cristina è giunta la notizia della sua morte . Da mesi combatteva contro un tumore aggressivo, scoperto troppo tardi a causa di ritardi "vergognosi" – come lei stessa li definiva – nella consegna dei referti istologici da parte dell’ASP di Trapani.

La cerimonia religiosa avrà luogo Sabato 11 Ottobre alle ore 10:30 nella Basilica Cattedrale. La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione.

Maria Cristina è stata la "paziente zero" di uno scandalo che ha squarciato il velo su centinaia di casi analoghi, portando alla luce un sistema di inefficienze e "disumanità" che ha messo a rischio la vita di molte persone. La sua denuncia pubblica ha dato voce a decine di altri pazienti, incoraggiandoli a non tacere.


