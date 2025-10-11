Calcio a 5: tutto pronto per Futsal Mazara-Marsala Futsal: sarà derby-spettacolo

11/10/2025 12:05:00

Sabato 11 ottobre, alle ore 16, al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo, la squadra di casa per la prima in serie A2 ritroverà il Marsala Futsal dopo il match di Coppa Divisione che ha visto gli azzurri eliminare i gialloblu. Tutto pronto per una gara che vedrà in panchina il secondo di Mister Rafa Torrejon, Giuseppe Costigliola. Qualche cambio nella formazione del Marsala. Questi i convocati: Nicolas Cosenza e Simone Vallarelli in porta, Thomas Pace, Alberto Taormina, Israel Barroso, Nikolas Sanalitro, Mattia Noto, Matteo Cazzin, Vincenzo Marino, Jorge Tendero, Angel Bardan e Gabriele Foderà.

Il neo arrivato Matteo Cazzin nel pre-gara afferma: “In questo nuovo ambiente mi trovo bene, è una società molto seria e con la squadra ci stiamo preparando bene da agosto. Secondo me sarà una bella stagione. Il gruppo è in forma, sabato non saremo al completo per qualche squalifica, ma corriamo tanto, la preparazione nel pre-Campionato, anche in vista della Coppa, è stata intensa ed è ora di dimostrarlo. La gara di Coppa Divisione vinta contro il Mazara dobbiamo considerarla una gara a sè, la prima di Campionato sarà un match diverso, dobbiamo ricordarcelo. Siamo a casa loro, con altro pubblico. Loro hanno acquistato due nuovi giocatori e per noi, invece, tre giocatori saranno assenti quindi sarà completamente un’altra gara, non posso dire come la stiamo preparando ma stiamo lavorando tanto. Vogliamo portare a casa i tre punti”.

Dopo due stagioni di assenza, torna in azzurro Angel Bardan, più carico che mai: “Sono tornato a casa, qua i tifosi e la gente sono un’altra vita, sono orgoglioso di indossare di nuovo questa maglia. Stiamo bene di testa e di gambe, ho fiducia in tutta la squadra e vogliamo conquistare tre punti contro il Mazara. Sarà una partita tosta per entrambe le squadre, ma noi dobbiamo dare il 100%”. A dirigere la gara saranno: Andrea Crescenzio (sez. di Aprilia) Arbitro 1, Andrea Pulimeno (sez. di Roma 1) Arbitro 2, Claudio Martinico (sez. di Marsala) crono.



