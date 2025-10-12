Trapani: 15 multe, due sequestri, un'indagine ambientale da parte della polizia municipale

12/10/2025 08:00:00

Proseguono i controlli sul territorio da parte del Nucleo Operativo Mobile della Polizia Municipale di Trapani, impegnato martedì scorso in una serie di interventi mirati alla sicurezza stradale e alla repressione delle condotte illecite.

Nel corso dell’attività sono state elevate 15 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, in gran parte per sosta irregolare in via Pier Santi Mattarella, dove gli agenti hanno riscontrato numerosi casi di “sosta selvaggia” che ostacolavano la circolazione dei veicoli.

Durante i pattugliamenti, è stato fermato un giovane alla guida di un ciclomotore privo di assicurazione e senza patente di guida, mai conseguita. Il mezzo è stato sequestrato e per il conducente è scattata una sanzione complessiva di circa 6mila euro.

Un altro sequestro è stato eseguito in via della Zagara, dove un veicolo è risultato sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria. Nel corso dei rilievi per un sinistro stradale, gli agenti hanno infine scoperto un’attività illecita di gestione di rifiuti ingombranti, affidata a un soggetto privato non autorizzato. È stata quindi avviata un’indagine ambientale per accertare eventuali responsabilità e violazioni penali.



