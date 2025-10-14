Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee regionali

14/10/2025 09:30:00

Autoservizi Salemi continua a investire nella qualità e nella sostenibilità del trasporto pubblico regionale con l’arrivo di quattro nuovi autobus di ultima generazione, che saranno impiegati sulle tratte da Marsala–Mazara del Vallo–Castelvetrano–Partanna– per Palermo e per gli aeroporti di Birgi e Punta Raisi.



Si tratta di mezzi “Man” Euro 6 a basso impatto ambientale, progettati per garantire comfort e sicurezza ai passeggeri. I bus sono dotati di wc, prese usb individuali e moderni sistemi di assistenza alla guida che riducono il rischio e migliorano la sicurezza. L’iniziativa rientra nel programma di costante rinnovo dell’autoparco aziendale, volto a offrire un servizio efficiente, sostenibile e tecnologicamente avanzato ai propri utenti.



«Investire su mezzi nuovi significa investire sulle persone – spiega Clara Marino, responsabile marketing di Autoservizi Salemi –. Colleghiamo giornalmente centinaia di persone, le loro storie e i loro luoghi. Vogliamo che ogni viaggio sia un’esperienza piacevole e sicura, per questo curiamo ogni dettaglio, dal comfort a bordo alla riduzione dell’impatto ambientale. È il nostro modo di interpretare una mobilità responsabile e vicina alle esigenze dei viaggiatori».



I biglietti possono essere acquistati sul sito www.autoservizisalemi.it, tramite l’app gratuita Salemi per Android e iOS, al numero 0923 981120 o nelle numerose biglietterie autorizzate.



Dal 1948 Autoservizi Salemi rappresenta un punto di riferimento nel trasporto passeggeri, con corse frequenti su tutto il territorio nazionale, assistenza continua e mezzi quotidianamente sanificati e controllati per assicurare viaggi sereni e affidabili.



