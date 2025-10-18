Pantelleria, domenica evacuazione ad Arenella per ordigno bellico sulla costa

18/10/2025 10:25:00

A Pantelleria domenica 19 ottobre ci sarà l’evacuazione della zona di Arenella: sulla costa collinare, nei pressi dell’ex caserma Barone, è stato trovato un ordigno bellico inesploso.

Tutti i residenti e chiunque si trovi entro 775 metri dal punto del ritrovamento dovranno lasciare l’area entro le 9 del mattino. Si potrà rientrare soltanto quando gli artificieri avranno concluso le operazioni e verrà dato l’ok ufficiale.

I punti di raccolta sono due: aeroporto civile (piano terra) e scuola superiore di via Santa Chiara. Previsto anche un servizio navetta gratuito da via Borgo Italia (ex Bar Policardo).

La Protezione Civile invita chi ha difficoltà a muoversi a chiamare il numero 320 439 6535 per ricevere assistenza. E ricorda: vanno messi in salvo anche gli animali domestici.

Negozi, bar e attività commerciali della zona resteranno chiusi fino a fine intervento.

Un’operazione delicata che richiede collaborazione da parte di tutti. Le autorità chiedono calma e rispetto delle indicazioni: a Pantelleria si lavora insieme per garantire la sicurezza di tutta la comunità.





