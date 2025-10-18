Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Info Utili
18/10/2025 10:25:00

Pantelleria, domenica evacuazione ad Arenella per ordigno bellico sulla costa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/pantelleria-domenica-evacuazione-ad-arenella-per-ordigno-bellico-sulla-costa-450.jpg

A Pantelleria domenica 19 ottobre ci sarà l’evacuazione della zona di Arenella: sulla costa collinare, nei pressi dell’ex caserma Barone, è stato trovato un ordigno bellico inesploso.

Tutti i residenti e chiunque si trovi entro 775 metri dal punto del ritrovamento dovranno lasciare l’area entro le 9 del mattino. Si potrà rientrare soltanto quando gli artificieri avranno concluso le operazioni e verrà dato l’ok ufficiale.

I punti di raccolta sono due: aeroporto civile (piano terra) e scuola superiore di via Santa Chiara. Previsto anche un servizio navetta gratuito da via Borgo Italia (ex Bar Policardo).

La Protezione Civile invita chi ha difficoltà a muoversi a chiamare il numero 320 439 6535 per ricevere assistenza. E ricorda: vanno messi in salvo anche gli animali domestici.

Negozi, bar e attività commerciali della zona resteranno chiusi fino a fine intervento.

Un’operazione delicata che richiede collaborazione da parte di tutti. Le autorità chiedono calma e rispetto delle indicazioni: a Pantelleria si lavora insieme per garantire la sicurezza di tutta la comunità.
 









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...