Alcamo: Emanuela Cusumano e Francesco Ruvolo nuovi co-portavoce provinciali dei Verdi

20/10/2025 16:56:00

Si è svolta sabato scorso ad Alcamo, presso il Centro Congressi “Marconi”, la seconda Assemblea Provinciale di Europa Verde – Verdi. Un appuntamento partecipato e denso di contenuti politici, che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e delle forze del centrosinistra.

Dopo i saluti del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, hanno preso la parola l’on. Safina (Partito Democratico), l’on. Ciminnisi (Movimento 5 Stelle), l’on. Bocchino (Sinistra Italiana) e Salvatore Galluffo (Partito Socialista Italiano), sottolineando la necessità di una collaborazione ampia tra le forze progressiste del territorio.

Successivamente si è aperto il dibattito interno al partito, con la presentazione di due mozioni politiche. A prevalere è stata quella intitolata “Terra di pace e di futuro”, che ha ottenuto il 73% dei consensi dei delegati e ha portato all’elezione dei nuovi co-portavoce provinciali: Emanuela Cusumano, di Castelvetrano e Francesco Ruvolo, di Alcamo

Accanto a loro lavoreranno i quattro componenti del Direttivo Provinciale: Giuseppa Benenati, Francesco Scimeni, Emilia Labita, Andrea Strada.

Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre eletti i Consiglieri Federali che rappresenteranno la provincia di Trapani nell’organismo regionale di Europa Verde: Francesco Giglio, Eugenia Belluardo, Giuseppe Caradonna, Roberta Pulizzi

L’incontro ha confermato la volontà dei Verdi di rafforzare la propria presenza politica nel territorio trapanese, puntando su temi centrali come la tutela ambientale, la pace, la giustizia sociale e la transizione ecologica.



