Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
24/10/2025 15:30:00

Misiliscemi: esercitazione in montagna tra 82° C.S.A.R., Soccorso Alpino e Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761312989-0-misiliscemi-esercitazione-in-montagna-tra-82-c-s-a-r-soccorso-alpino-e-carabinieri.jpg

Una giornata di intensa attività addestrativa quella che si è svolta ieri nei cieli e sulle pareti rocciose tra Macari e San Vito Lo Capo, dove si è tenuta un’esercitazione congiunta tra l’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) di Trapani, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) Sicilia e un’unità cinofila dei Carabinieri.
L’obiettivo: affinare le tecniche di recupero in ambiente montano e impervio, con particolare attenzione all’utilizzo del verricello in operazioni di soccorso complesse.

L’addestramento ha coinvolto un equipaggio del Centro S.A.R. composto da capo equipaggio, secondo pilota, operatore di bordo e aerosoccorritore, insieme a 15 tecnici del Soccorso Alpino e all’unità cinofila dell’Arma.
 

Dopo un briefing operativo nella base aerea di Trapani Birgi, sede dell’82° Centro S.A.R., sono state effettuate quattro sortite per un totale di sei ore di volo con l’elicottero HH-139B in dotazione al reparto.

Nel corso dell’esercitazione sono stati simulati diversi scenari: recupero di feriti con barella verricellabile, imbarco e sbarco di personale e unità cinofile, e infine operazioni notturne con l’impiego dei visori NVG (Night Vision Goggles).
Le attività hanno permesso di incrementare la prontezza operativa e la capacità di intervento congiunto tra Aeronautica, C.N.S.A.S. e Carabinieri in contesti di difficile accesso.

 

L’82° Centro S.A.R. è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che assicura, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, la ricerca e il soccorso di equipaggi in difficoltà, oltre a missioni di pubblica utilità come ricerca dispersi, trasporto sanitario urgente e soccorso in mare e in montagna.
Dalla sua costituzione, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.500 persone. Dal 2018, il reparto è anche abilitato alle operazioni AIB (Antincendio Boschivo) per la Regione Siciliana.









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...