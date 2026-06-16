Mattarella a Pantelleria

16/06/2026 12:15:00

Per la prima volta nella storia della Repubblica, un Capo dello Stato visiterà ufficialmente Pantelleria. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà sull'isola il prossimo 28 luglio per celebrare il decimo anniversario del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

L'annuncio è stato dato questa mattina dal presidente del Parco, Italo Cucci, nel corso di una conferenza stampa. Mattarella ha accolto l'invito che gli era stato rivolto oltre un mese fa proprio da Cucci, in occasione delle celebrazioni per il decennale dell'ente.

La visita assume un significato particolare. Fu infatti proprio Sergio Mattarella, nel 2016, a firmare il decreto che istituì il primo Parco Nazionale della Sicilia, un passaggio storico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale dell'isola.

La conferma ufficiale della presenza del Capo dello Stato è arrivata attraverso una lettera firmata dal prefetto di Trapani, Daniela Lupo, che avrà il compito di coordinare il protocollo della visita istituzionale in qualità di rappresentante del Governo sul territorio provinciale.

L'appuntamento del 28 luglio si preannuncia come uno degli eventi più significativi nella storia recente di Pantelleria. Oltre al valore simbolico della ricorrenza, la presenza del Capo dello Stato rappresenta una vetrina nazionale per l'isola e per il suo patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale.

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli sul programma della visita e sulle iniziative previste per celebrare il decennale del Parco Nazionale.

In questa immagine la foto dell'incontro di Mattarella con l'allora presidente del Parco, Salvatore Gabriele, che in quell'occasione ringraziò Mattarella per l’impegno profuso nel 2016, quando in situazione di estrema emergenza il Presidente della Repubblica istituì l’ente Parco a tutela di un patrimonio che stava bruciando al fine di dare subito mezzi e strumenti a supporto del recupero paesaggistico. “Un bel traguardo” lo ha definito Mattarella.



