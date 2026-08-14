Favignana, Leonardo Bileti lascia il comando dei carabinieri. Al suo posto Luca Basilotta 

14/08/2026 18:00:00

Cambio al vertice della Stazione dei Carabinieri di Favignana. Dopo anni di servizio e di presenza sul territorio delle Egadi, il luogotenente Leonardo Bileti lascia il comando per raggiunti limiti di età e va in pensione. A raccogliere il testimone sarà il luogotenente Luca Basilotta, proveniente dal Nucleo Investigativo di Enna.

Bileti conclude così la propria carriera nell'Arma dopo un lungo percorso professionale che lo ha portato a ricoprire diversi incarichi, fino a diventare un punto di riferimento per la comunità di Favignana.

La carriera di Leonardo Bileti

Dopo aver frequentato il corso di formazione a Velletri, Bileti nel 1991 viene destinato a una Stazione dei Carabinieri in provincia di Varese. Successivamente rientra in Sicilia, dove presta servizio alla Sezione di Polizia giudiziaria di Palermo e poi a quella di Trapani.

Dopo l'esperienza alla Stazione Carabinieri di Trapani, assume nel 2015 il comando dell'Aliquota Radiomobile, incarico che mantiene fino al 2017. Successivamente passa alla Sezione Operativa, dove rimane fino al 2020.

È proprio nel 2020 che arriva a Favignana, assumendo il comando della Stazione dell'isola. Da allora ha rappresentato una presenza costante sul territorio, diventando nel corso degli anni un interlocutore e un punto di riferimento per la comunità locale.

Con il raggiungimento dei limiti di età, Bileti lascia ora il servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri.

A nome dell'Arma, il Comando Provinciale di Trapani ha espresso il proprio ringraziamento al luogotenente per «l'impegno e la dedizione con il quale ha, fino all'ultimo giorno, onorato la divisa».

Il nuovo comandante è il luogotenente Luca Basilotta

A guidare la Stazione di Favignana sarà ora il luogotenente Luca Basilotta, originario di Piazza Armerina.

Basilotta entra nell'Arma nel 1988, dopo aver vinto il concorso e frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Conseguito il grado di sottufficiale nel 1990, viene destinato alla Stazione Carabinieri di Savona.

Nei primi anni della sua carriera presta servizio anche nell'area ligure, tra Arenzano e Sampierdarena, prima di trasferirsi in Toscana, dove opera a Prato, Montemurlo e Vagliagli fino al 2001.

Da quell'anno viene assegnato al Nucleo Investigativo di Enna, dove ha prestato servizio fino al nuovo incarico a Favignana.

Nel corso della sua esperienza investigativa ha preso parte a diverse importanti operazioni di servizio. Tra queste figura anche l'attività che portò all'arresto degli autori della cosiddetta strage di Catenanuova del 2006.

Ora per Basilotta si apre una nuova fase professionale nelle Egadi, alla guida della Stazione dei Carabinieri di Favignana.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha rivolto al nuovo comandante «i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico», mentre a Leonardo Bileti va il ringraziamento per gli anni trascorsi al servizio dell'Arma e della comunità favignanese.



