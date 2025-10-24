A Trapani da oggi la XXXIV Rassegna del Mare 

24/10/2025 11:18:00

A Trapani da oggi, venerdì 24 ottobre, la XXXIV Rassegna del Mare, storica iniziativa promossa da Mareamico che da oltre trent’anni mette al centro il Mediterraneo come risorsa di vita, cultura e sviluppo sostenibile.

Dopo l’apertura ad Agrigento – nell’ambito di Agrigento 2025 – Capitale Italiana della Cultura – la manifestazione approda a Trapani, dove fino a domenica 26 ottobre il Chiostro di San Domenico diventerà il cuore pulsante di incontri, dibattiti e attività divulgative.

La città sarà protagonista del confronto su ambiente, economia blu e innovazione, temi cruciali per il futuro del territorio e dell’intero bacino del Mediterraneo. Si parlerà di Patto Europeo per gli Oceani, pesca e acquacoltura sostenibili, energie rinnovabili da fonti marine offshore e turismo crocieristico come leva di crescita economica e occupazionale per il Mezzogiorno.

La giornata conclusiva di domenica sarà dedicata alla presentazione del documento finale, con proposte operative per una gestione sostenibile delle risorse marine e lo sviluppo della Blue Economy.

L’evento, dal titolo “Il futuro del mare: opportunità e sfide”, è organizzato da Mareamico in collaborazione con Generazione Mare, con il sostegno dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, del FEAMPA, dell’Unione Europea e del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La Rassegna gode inoltre del patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministeri della Difesa, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, dell’Agricoltura e del Turismo, oltre che di ENEA, CNR, Comune di Trapani e Agrigento 2025 – Capitale Italiana della Cultura.

Fondata nel 1989, l’associazione Mareamico — oggi presieduta dall’On. Roberto Tortoli — è impegnata nella tutela e valorizzazione dell’ambiente marino, promuovendo da oltre trent’anni studi e collaborazioni tra istituzioni, università e operatori del settore.



