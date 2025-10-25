Sezioni
Cronaca
25/10/2025 09:16:00

Come sta Alessandro, il bambino di 10 anni precipitato dal quinto piano a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/come-sta-alessandro-il-bambino-di-10-anni-precipitato-dal-quinto-piano-a-trapani-450.jpg

E' in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte all'ospedale "Di Cristina" di Palermo  Alessandro, il bambino di 10 anni precipitato ieri dal quinto piano della palazzina popolare in cui vive in via Pantelleria.

Il bambino, affetto da autismo, ieri pomeriggio, poco prima delle 18, è precipitato dal balcone della sua abitazione. Scene di disperazione nel quartiere, con le urla disperate della madre e i pianti dei vicini dopo che il bambino è caduto nel vuoto. Sul posto

 

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il bambino al Sant’Antonio Abate. Dopo le prime cure d’emergenza, Alessandro è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’aeroporto di Birgi, dove un elisoccorso lo ha portato a Palermo per essere affidato ai medici del reparto di terapia intensiva pediatrica.

 

La polizia di Stato è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, si propende per un tragico incidente domestico, ma ogni ipotesi resta aperta.

In via Pantelleria, intanto, resta il silenzio e la preghiera di un intero quartiere che spera in un miracolo per il piccolo Alessandro.



