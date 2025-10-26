Futsal Mazara, primo sorriso interno - Battuto l'EUR Calcio a 5 

26/10/2025 07:00:00

Il Futsal Mazara trova la prima vittoria interna della stagione, dando seguito al successo esterno a Regalbuto e travolgendo per 4-1 il quotato Eur Calcio a 5 con una prestazione maiuscola. Per i gialloblu a segno Salvatore Bruno, autore di una tripletta e man of the match, e Vincenzo De Marco, con un sinistro chirurgico. Pronti via e gialloblu in vantaggio: palla recuperata da Joao e Salvatore Bruno è lanciato a rete, portando i suoi avanti dopo appena sette secondi. La formazione ospite prova a reagire con Bobadilla e Rocchi, ma Danek si fa trovare pronto. Ad andare vicino al gol è però la squadra di casa con una ripartenza di Joao, il quale mette in mezzo per Falasca che però scivola a pochi passi dalla porta. Gol sbagliato, gol subito: dopo 6’20’’, infatti, l’Eur raggiunge il pari con uno schema su punizione, la palla arriva a Carlettino che da due passi fredda Danek. Lo stesso portiere poco dopo con un rinvio colpisce il palo e per poco non beffa Tobia. A trovare la via del gol però ci pensa ancora Salvatore Bruno che su assist di Rivella fredda ancora Tobia per il 2-1. Per i mazaresi è ancora Bruno a provarci, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con il palo esterno di Bobadilla. Prima dell’intervallo, Buscaglia va vicino al tris, ma il suo mancino trova l’opposizione di Tobia. Si va così al riposo sul 2-1.

La prima chance della ripresa è con un’iniziativa di Rivella, che intercetta un pallone e si lancia verso la porta, ma Tobia dice di no. Nuova chance di marca gialloblu con Rivella che lancia Falasca, si oppone ancora il portiere romano. Al 5’, ecco il tris del Futsal Mazara con De Marco, che fulmina Tobia con il mancino. L’Eur prova a contare sulle rotazioni, ma fatica a centrare la porta e quando lo fa trova sempre, puntualmente, l’opposizione di Danek. Anche quando Lutta impensierisce il portiere gialloblu, a evitare guai è la retroguardia mazarese. I padroni di casa tornano a farsi vedere con un’azione corale conclusa da Rivella, ma il suo tentativo si infrange su Tobia. L’Eur a questo punto si affida al power play, ma su un pallone perso è ancora Salvatore Bruno a trovare la via del gol, a porta sguarnita, per la tripletta personale. Su un’azione simile, anche Rivella prova a centrare la porta sguarnita, ma il pallone finisce a lato di poco. L’Eur si riversa in avanti per provare a riaprire la sfida, ma il Futsal Mazara appare perfetto nelle chiusure e non lascia spazi fino alla sirena, quando esplode la gioia del Palazzetto. Con questo successo il Futsal Mazara sale al secondo posto a quota sei punti, a -3 dalla capolista Marsala Futsal e in coabitazione con Messina e Junior Domitia. Adesso il campionato si fermerà per una settimana e si tornerà sul parquet sabato 8 novembre, con il Futsal Mazara atteso dall’insidiosa trasferta di Acri.

Tabellino:

Futsal Mazara: Danek, Russo, La Grutta, Joao, Falasca, S. Bruno, Buscaglia, Rivella, Agugliaro, A. Paesano, F. Alves, De Marco. All. Vincenzo Bruno.

Eur Calcio a 5: Tobia, Mongelli, Lutta, Bianchetti, Monserrat, Batella, Lombardino, Carlettino, Rocchi, Dominici, Bobadilla, Blasioli. All. Emanuele Fratini.

Marcatori: pt 0’7’’ S. Bruno, 6’20’’ Carlettino, 9’49’’ S. Bruno; st 4’39’’ De Marco, 15’07’’ S. Bruno.

1° Arbitro: Ignazio Crescenti (Vicenza); 2° Arbitro: Bartolomeo Santarpia (Castellammare di Stabia); Cronometrista: Giorgia Mongiovì (Palermo).

Note: Ammoniti: Rocchi (E), Lutta (E), Carlettino (E). Falli: pt 2-3, st 0-4.



