Sport: il Trapani Calcio si avvicina ai play off - seconda vittoria per il Marsala Volley

03/11/2025 06:00:00

Basket A1: impresa della Shark al PalaIlio, battuta la capolista Germani Brescia 77-75. Una vittoria al cardiopalma, frutto di carattere, cuore e convinzione che ha appassionato il pubblico trapanese. Eroe assoluto Matt Hurt, MVP da 23 punti, che ha letteralmente infiammato il palazzetto. Il finale è stato un brivido di adrenalina pura, con Brescia a un passo dal sorpasso, l'ultimo tiro si è spento sul ferro. L'urlo di gioia del PalaShark, esploso per l'impresa che spezza l'imbattibilità avversaria, ha liberato la tensione, testimoniando la forza indomita degli "Squali" rilanciando i granata come protagonisti della stagione. Di seguito gli highlights del match:

Handball A1: scontro al vertice amaro per l'AC Life Style Erice. Nella settima giornata di Serie A1, le Arpìe sono cadute in Alto Adige contro un solido Brixen Südtirol con il risultato finale di 28-25. Nonostante un primo tempo condotto con grinta (14-12), Erice ha ceduto nella ripresa, permettendo alle brissinesi di conquistare la vetta solitaria della classifica. Le Arpìe, ora seconde a pari merito, subiscono il primo vero stop stagionale. Ma è proprio in momenti come questo che si forgia il carattere di una grande squadra. Questa sconfitta non è una battuta d'arresto, ma una lezione preziosa che arriva al momento giusto. Nulla è perduto. Le ericine sapranno trasformare la delusione in pura energia agonistica, focalizzando l'attenzione sui dettagli. Testa alta, il cammino per il titolo è lungo: questo "stop" è il pungolo che serviva per tornare in campo più determinate che mai. Di seguito l'intero match:

Volley A2: una prestazione di carattere e determinazione ha permesso al Marsala Volley di espugnare il campo lombardo del Volleyball Casalmaggiore con il risultato di 3 a 0 (25/27 25/22 25/14) conquistando la sua seconda vittoria consecutiva. Una vera e propria impresa che infiamma il cuore di tutto l'ambiente e riaccende prepotentemente le ambizioni societarie di posizionarsi nella parte sinistra della classifica. Infatti, con questi preziosi punti in cascina, le ragazze di Coach Lino Giangrossi salgono stabilmente a quota sei nella graduatoria. Non è solo una vittoria, è un chiaro segnale lanciato a tutto il campionato, questa squadra ha la grinta e il talento per lottare ai vertici. Ogni punto è sudore, ogni set è passione, e questo successo lombardo ne è la prova tangibile. Tabellino Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 5, Cecchini 8, Kosonen 13, Torok 5, Ferraro 2, Vighetto 17, Cicola (L), Varaldo 2, Pozzoni 1, Grippo, Giulì (L2) ne, Tajè ne. Allenatore: Lino Giangrossi. Di seguito gli highlights di Casalmaggiore Vs Marsala:

Basket A2: una battaglia intensa, segnata da un finale amaro. L'Alcamo di Basket Femminile, nel campionato di Serie A2, cede il passo ad Alpo in una gara combattuta punto su punto con il risultato finale di 65 a 51. La sconfitta lascia l'amaro in bocca, esacerbata dalle polemiche a fine match, dove la società ha espresso il proprio forte dissenso nei confronti di alcune decisioni arbitrali che hanno inevitabilmente condizionato l'esito della gara. Ma è proprio da questa caduta che le Guerriere devono trovare la forza per rialzarsi. La stagione è lunga e ricca di opportunità. Questo stop, per quanto doloroso e discusso, non deve intaccare la fiducia nel proprio potenziale. La determinazione vista in campo è la vera risorsa da cui ripartire immediatamente. L'obiettivo non è perso, è solo rimandato. In foto Elena Vella.

Calcio serie C: un'emozione indescrivibile, un'esplosione di gioia al novantesimo. Il Trapani 1905 ha firmato una vittoria epica in trasferta a Crotone, grazie alle reti di Fischnaller e Grandolfo che valgono molto più di tre punti. Questa impresa corsara non è stata solo una dimostrazione di nervi saldi e tenacia, ma il definitivo rilancio in classifica dei granata. Il successo proietta il Trapani perentoriamente a soli due punti dalla zona Playoff. La squadra ha dimostrato di avere la mentalità e il cuore necessari per affrontare qualsiasi avversario e non mollare mai fino al fischio finale. Con questa vittoria il Trapani può guardare al futuro con rinnovata fiducia, pronto a lottare per un sogno che non è mai svanito. Di seguito gli highlights del match:

Calcio Eccellenza: è l'ottava giornata ed il Marsala 1912 regala un'emozione ai propri tifosi, travolgendo in casa l’Accademia Trapani con un rotondo 4 a 0. Gli uomini di Chinnici hanno espresso un dominio totale, pressando gli avversari per l'intera partita, cercando il vantaggio sin dai primi istanti. Dopo aver sfiorato il gol con il palo interno colpito da Miliziano al 7’, la gioia esplode al 35’ con Mattaliano, su corner battuto da Pace. Nella ripresa, l'onda azzurra diviene inarrestabile, Subutan raddoppia al 10’ su angolo di Lo Nigro. Corso, dieci minuti dopo, appoggia facilmente il tris dopo un passaggio di Sferruzza. È sarà proprio Sferruzza a sigillare il poker finale, chiudendo così il match. Un Marsala ispirato si gode meritatamente la seconda piazza in attesa del big match di Licata. Le altre formazioni della provincia: il Castellammare 94 perde l'anticipo casalingo di sabato contro il Bagheria 1919 per 0 a 1. Una sconfitta che fa perdere al Team di Mione la seconda piazza del torneo. il Città di San Vito Lo Capo, invece, culla il sogno di fermare la capolista Licata e ci riesce sino alla rete del licatese Palmisano al 42' del secondo tempo che vale il 2 a 3 finale. Sanvitesi molto vicini alla zona play off che vista la sfida odierna potranno sicuramente dire la loro in questo campionato. Torna sconfitta da Sciacca la Folgore di Castelvetrano di Mister Marino che riesce a pareggiare con Korè la rete dell'ex marsalese Mangiaracina. Successivamente gli uomini di Mister Brucculeri fanno loro la partita con Mattia Retucci allo scadere del match. Folgorini comunque in evidenza ed anche se sostano solitari in fondo alla classifica stanno combattendo una battaglia verso la salvezza che può giungere se si continua a giocare come oggi. Di seguito gli highlights del match Marsala Vs Accademia Trapani:





