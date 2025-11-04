La Trapani Scherma conquista due podi e quattro finali nella I° Prova Regionale di Ragusa

04/11/2025 07:00:00

La scherma siciliana ha vissuto un weekend intenso e spettacolare a Ragusa, e la Trapani Scherma ne è emersa come assoluta protagonista. Presso il Palaminardi, dove si sono radunati oltre 210 atleti provenienti da tutta la Sicilia, la società trapanese è rientrata dalla 1ª Prova Regionale GPG con un bilancio di grande prestigio: due podi scintillanti e ben quattro piazzamenti nelle finali. Questi risultati non rappresentano solo numeri, ma la tangibile prova dell'eccellenza e del duro lavoro svolto, con la squadra granata che ha saputo imporsi con una lunga serie di vittorie significative contro le scuole di scherma delle altre province. A fare da supporto instancabile a fondo pedana, in ogni assalto, era presente il Presidente Carlo Morghese. Alla manifestazione ha partecipato anche Enzo Morghese, rivestendo il suo ruolo istituzionale di Segretario del Comitato Regionale Sicilia Scherma.

Se si dovesse descrivere l'atmosfera che ha accompagnato le prestazioni dei giovani schermidori trapanesi, la parola più adatta sarebbe orgoglio. L'onda emotiva del successo ha raggiunto il suo apice domenica 26 ottobre scorso, quando sono arrivati i due splendidi podi nel Fioretto. Aurora Catalano (classe 2012) ha disputato una gara semplicemente magnifica nella categoria Fioretto Ragazze-Allieve. Ogni sua stoccata era carica di determinazione, permettendole di superare un girone impegnativo e conquistare vittorie cruciali contro atlete di Ragusa (Accademia Scherma Ragusa) e Messina (Messina Scherma). Il suo percorso l'ha portata con pieno merito sul 3° gradino del podio. A replicare questa travolgente emozione è stato Lelio Brancato (classe 2014). Con una dimostrazione di forza e tecnica, Brancato ha conquistato con autorità un prestigioso 3° posto nella categoria Fioretto Giovanissimi.

Alle due medaglie di bronzo si sono aggiunti altri due piazzamenti di grandissimo valore tra i primi otto, a dimostrazione di una profondità di squadra notevole. Gaspare De Maria (2015) si è distinto nel Fioretto Maschietti, conquistando un ottimo 5° posto. Il suo piazzamento è stato costruito fin dal girone, dove ha messo a segno due importanti vittorie contro atleti di Scherma Modica e Club Scherma Siracusa. Ma è nella Spada che si è vista una performance di pura adrenalina: Gioele Caito (2014) è stato protagonista di una prestazione straordinaria nella Spada Giovanissimi, chiusa con un meritato 5° posto. Il suo girone è stato un vero e proprio dominio, concluso con un percorso netto di cinque vittorie su cinque. Gioele si è imposto in maniera netta, battendo un tabellone composto interamente da atleti delle forti province di Catania e Ragusa. Da sottolineare anche l'impegno encomiabile di Lelio Brancato, che non si è risparmiato: prima del podio nel fioretto, ha affrontato un intenso weekend cimentandosi anche nella Spada Giovanissimi (14° posto), ottenendo importanti vittorie nel girone.

Ottime indicazioni di crescita sono arrivate anche dalla folta categoria Spada Ragazzi-Allievi, che ha messo alla prova gli atleti contro alcune delle più forti scuole siciliane. Mario Stanislao (classe 2012) ha concluso al 18° posto dopo un girone eccellente, ottenendo tre significative vittorie contro schermidori di Catania e Ragusa. Hanno affrontato gironi molto competitivi anche Mario Mascolo (classe 2013), 14° classificato, e Nicolò Rizzo (classe 2012), 27° classificato, confrontandosi con società di primo piano di Catania e Caltanissetta.



