Mazara: tutto pronto per l'8° Slalom Automobilistico del Satiro

05/11/2025 18:00:00

Sabato 8 e domenica 9 novembre il grande appuntamento con i motori. Verifiche in piazza della Repubblica, gara sulla SP 50 Mazara–Salemi. Con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori: l’8° Slalom Automobilistico del Satiro – Città di Mazara del Vallo, organizzato da Promoter Kinisia e valido come penultima prova del Campionato Siciliano Slalom 2025, oltre che come Trofeo Bicilindriche e Coppa ACI Sport.

Il programma si aprirà sabato 8 novembre, dalle 15:00 alle 19:30, con le verifiche sportive e tecniche in piazza della Repubblica, dove i cittadini e i visitatori potranno ammirare da vicino le vetture in gara.

La competizione vera e propria si svolgerà domenica 9 novembre, con start alle ore 9:00 lungo il tracciato di 2.500 metri della Strada Provinciale 50 Mazara–Salemi, dal bivio con la SP 42 fino al bivio con la SP 62. I migliori specialisti della disciplina si sfideranno in una prova di ricognizione seguita da tre manches competitive.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comando di Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza n. 234/2025, che disciplina la circolazione durante le verifiche tecniche di sabato. I veicoli partecipanti attraverseranno via Porta Santissimo Salvatore a passo d’uomo per raggiungere la piazza, dove le verifiche avverranno a motore spento. Inoltre, è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata nel Lungomare Mazzini (nel tratto tra via Porta SS. Salvatore e il ristorante “La Vela”) dalle 15:00 alle 19:00 di sabato 8 novembre. La regolamentazione viaria relativa alla gara di domenica 9 novembre è di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani.



