Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
06/11/2025 09:00:00

Separazione delle carriere, tra autonomia e rischio di nuove caste nella magistratura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762415429-0-separazione-delle-carriere-tra-autonomia-e-rischio-di-nuove-caste-nella-magistratura.jpg

L’eterogenesi dei fini è un principio filosofico elaborato dal fisiologo, psicologo e pensatore Wilhelm Wundt, secondo cui le azioni umane producono spesso risultati diversi da quelli che gli individui si erano prefissati.
Questo concetto sembra trovare applicazione anche nella recente riforma costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura, che in realtà riguarda più le funzioni che la professione, poiché su quest’ultima era già intervenuta la legge Cartabia. Quest’ultima aveva infatti introdotto la possibilità di passare, una sola volta, dall’organo requirente a quello giudicante (e viceversa), ma solo con il cambio di distretto.

La nuova normativa, quasi certamente, sarà sottoposta a referendum.
L’obiettivo dichiarato dei promotori è quello di eliminare ogni commistione tra pubblici ministeri (PM) e magistrati giudicanti, istituendo — tramite sorteggio — due distinti Consigli Superiori della Magistratura (CSM) e un’Alta Corte disciplinare.
Il sorteggio riguarderà i membri togati dei CSM, mentre i membri laici continueranno a essere eletti dal Parlamento.

Il timore, paventato da molti, è che il provvedimento rappresenti un primo passo verso una sottomissione dei PM al potere esecutivo. Tuttavia, tale ipotesi appare di difficile realizzazione, poiché l’articolo 104 della Costituzione, al primo comma, stabilisce chiaramente che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».

C’è però il rischio che l’intento del legislatore produca un effetto opposto a quello desiderato: la nascita di una “casta dei PM” ancora più forte.
I pubblici ministeri, infatti:

  • dispongono della polizia giudiziaria;
  • rispondono gerarchicamente a un CSM composto in larga maggioranza da PM;
  • mantengono l’obbligatorietà dell’azione penale, ma la valutazione su come esercitarla dipenderebbe dal Consiglio Giudiziario, anch’esso probabilmente a prevalenza di PM;
  • le segnalazioni disciplinari verso l’Alta Corte sarebbero determinate dalla sezione disciplinare del CSM.

Intanto, per il cittadino e per gli investitori, il peso di queste dispute è quasi nullo: ciò che conta davvero è che i tempi processuali — fissati dalla legge Pinto — si riducano.
E per ottenere questo servono più magistrati, ma anche direttori amministrativi, cancellieri, funzionari, assistenti e personale di supporto.
Senza queste risorse, la riforma rischia di ridursi all’ennesimo scontro sterile tra classe politica e magistratura.

 

Vittorio Alfieri









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...