Se ne sono andati
07/11/2025 14:51:00

Mazara del Vallo, è morta la professoressa Giuseppina Adamo. Il cordoglio del sindaco Q...

Mazara del Vallo piange la scomparsa della professoressa Giuseppina Adamo, donna di grande cultura e punto di riferimento per il mondo della scuola e dell’associazionismo cittadino. Aveva 91 anni. Laureata in giurisprudenza, per molti anni è stata docente di diritto ed economia in diversi istituti della provincia.

Alla notizia della sua morte, il sindaco Salvatore Quinci ha espresso, a nome dell’amministrazione comunale, i sentimenti di “profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Adamo: donna di grande cultura, che ha dedicato la sua vita all’insegnamento, all’animazione culturale e alla famiglia. Al marito, il preside Vito Ingrasciotta, tra i fondatori e presidente onorario dell’Università Mazarese dell’Età Libera, e alle figlie Licia e Valeria, anch’esse impegnate nel mondo della scuola, va la nostra più sincera vicinanza”.

I funerali si terranno sabato 8 novembre alle ore 10 nella Cattedrale di Mazara del Vallo.

In segno di lutto, la presidente dell’Università Mazarese dell’Età Libera, Valeria Alestra, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, inizialmente prevista per lunedì 10 novembre al teatro Garibaldi.


Mazara, addio a Giulia Russo. Aveva 75 anni

E' venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giulia Russo, di 75 anni.Nata a Firmo (Cosenza) il 14 gennaio 1950, si è spenta il 6 novembre 2025 a Mazara del Vallo, dove viveva. La camera ardente è allestita presso la...