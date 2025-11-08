Marsala: addio a Giampiero Venuti, aveva 79 anni

08/11/2025 14:23:00

Marsala apprende la notizia della scomparsa del giudice Giampiero Venuti, morto all’improvviso oggi, all’età di 79 anni.

Una carriera brillante la sua: Venuti è stato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, dopo una lunga esperienza nella magistratura.

La sua morte suscita grande commozione in città. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona mite, integra e profondamente rispettosa delle istituzioni, un uomo che ha sempre interpretato il suo ruolo con responsabilità ed etica.

Venuti è stato un grande appassionato di tennis, sport che ha praticato fino a poco tempo fa. I funerali di Giampiero Venuti saranno celebrati lunedì alle ore 11 nella Chesa dei Salesiani.