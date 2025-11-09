Marsala, addio a Michela Barbara

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Michela Barbera, di 90 anni, nata a Marsala il 10 marzo 1935. Si è spenta l’8 novembre 2025 presso l’Ospedale Paolo Borsellino.
Donna di profondi valori familiari, Michela Barbera lascia un ricordo di affetto e bontà in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.
La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.
I funerali si terranno lunedì 10 novembre 2025 alle ore 9:30 nella Chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi.
Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Marsala.
Le onoranze funebri Ragona & D’Antoni curano il servizio funebre