Economia

10/11/2025 00:22:00

Passaporti alle Poste. Presentato il servizio a Salemi

Ha preso il via in Sicilia, in provincia di Trapani, il servizio di richiesta e rilascio del passaporto presso gli uffici postali. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, è stata presentata a Salemi, una delle diciotto sedi dove il servizio è disponibile alla presenza del sindaco Vito Scalisi e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane. 

Grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per richiedere il passaporto direttamente allo sportello. 

Soddisfazione espressa dal primo cittadino. “Un’occasione per avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione e rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale, contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree più periferiche”.

La provincia di Trapani fa da apripista in Sicilia per questo nuovo servizio a conferma della vicinanza di Poste Italiane ai piccoli centri. I cittadini potranno infatti usufruire del servizio restando nel proprio comune, rivolgendosi al proprio ufficio postale di riferimento – ha dichiarato il direttore filiale Trapani Poste Italiane, Fabio Piazza.

Richiedere il passaporto è semplice: basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e pagare i contributi amministrativi previsti. In caso di rinnovo è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.



Servizi | 2025-11-10 00:22:00
