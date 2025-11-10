Formazione, qualità e sicurezza al centro del Meeting regionale di AVIS Sicilia 

10/11/2025 17:49:00

Grande partecipazione e alto profilo scientifico al “Meeting di aggiornamento e perfezionamento del personale AVIS”, organizzato da AVIS Regionale Sicilia presso l’Hotel Garden di Villaggio Pergusa, a Enna.

L’evento ha riunito personale sanitario, volontari e dirigenti delle Unità di Raccolta associative, con al centro il tema del “P.R.R.R. Avis Sicilia: piano regionale di responsabilizzazione e rafforzamento per la qualità e sicurezza della raccolta e delle terapie trasfusionali”.

Dopo i saluti del presidente regionale avv. Salvatore Calafiore, si sono susseguiti interventi su formazione, gestione dei donatori e innovazione. Tra i relatori, i dottori Nunzio Marletta, Elisabetta Scirè, Francesco Bennardello, Francesco Spedale e Giovanni Garozzo, che hanno approfondito temi legati alla donazione consapevole, ai farmaci e alla sicurezza trasfusionale.

Ampio spazio anche all’informatizzazione dei sistemi di qualità, con gli interventi di Daniele Grande e Maurizio Caponera, e alle buone pratiche di counselling e aferesi illustrate dai dottori A. Dario Genovese, Emanuela Ponzo e Renato Messina.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda sulle sfide attuali del sistema di raccolta del sangue in Sicilia. Un appuntamento che ha confermato AVIS Regionale Sicilia come modello di eccellenza nella formazione e nella tutela della salute pubblica.



