Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
10/11/2025 17:49:00

Formazione, qualità e sicurezza al centro del Meeting regionale di AVIS Sicilia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762793514-0-formazione-qualita-e-sicurezza-al-centro-del-meeting-regionale-di-avis-sicilia.jpg

Grande partecipazione e alto profilo scientifico al “Meeting di aggiornamento e perfezionamento del personale AVIS”, organizzato da AVIS Regionale Sicilia presso l’Hotel Garden di Villaggio Pergusa, a Enna.

 

L’evento ha riunito personale sanitario, volontari e dirigenti delle Unità di Raccolta associative, con al centro il tema del “P.R.R.R. Avis Sicilia: piano regionale di responsabilizzazione e rafforzamento per la qualità e sicurezza della raccolta e delle terapie trasfusionali”.

 

Dopo i saluti del presidente regionale avv. Salvatore Calafiore, si sono susseguiti interventi su formazione, gestione dei donatori e innovazione. Tra i relatori, i dottori Nunzio Marletta, Elisabetta Scirè, Francesco Bennardello, Francesco Spedale e Giovanni Garozzo, che hanno approfondito temi legati alla donazione consapevole, ai farmaci e alla sicurezza trasfusionale.

 

Ampio spazio anche all’informatizzazione dei sistemi di qualità, con gli interventi di Daniele Grande e Maurizio Caponera, e alle buone pratiche di counselling e aferesi illustrate dai dottori A. Dario Genovese, Emanuela Ponzo e Renato Messina.

 

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda sulle sfide attuali del sistema di raccolta del sangue in Sicilia. Un appuntamento che ha confermato AVIS Regionale Sicilia come modello di eccellenza nella formazione e nella tutela della salute pubblica.









Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  