Terrore tra le vie del centro di Marsala: qualcuno cattura e uccide i gatti

11/11/2025 19:15:00

C'è preoccupazione e sgomento tra i residenti del centro storico di Marsala per quanto sta accadendo ai gatti. In via Serraglio, via San Lorenzo e via Sibilla, nelle ultime settimane si moltiplicano le segnalazioni riguardo una donna, straniera, alta, magra e con un turbante in testa che, secondo diverse testimonianze, catturerebbe e ucciderebbe i gatti della zona.

In quelle strade vivono diverse piccole colonie feline accudite dai residenti, che raccontano di aver assistito a episodi inquietanti: la donna si aggirerebbe con alcuni sacchetti, tentando di prendere gli animali per poi ucciderli.

Le segnalazioni sono state condivise tra i residenti, sconcertati e indignati, da tempo, infatti, si prendono cura dei gatti randagi con dedizione.



