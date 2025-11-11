Sezioni
Cultura
11/11/2025 20:58:00

Marsala, il Parco Archeologico finanzia con 7 mila euro il Festival del Noir

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/marsala-il-parco-archeologico-finanzia-con-7-mila-euro-il-festival-del-noir-450.jpg

Il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala ha stanziato 7 mila euro per il Marsala Noir Festival letterario, manifestazione organizzata dal Consorzio Turistico “Laguna dello Stagnone”, con sede in via Garibaldi 23 a Marsala.

Il contributo, concesso tramite decreto del 6 novembre 2025 firmato dalla direttrice del Parco, architetta Anna Occhipinti, rientra tra le iniziative culturali sostenute con fondi del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Secondo quanto riportato nel decreto, la somma — impegnata con il provvedimento n. 3774 del 25 luglio 2025 sul capitolo di spesa 376528 — è destinata alla copertura delle spese per la realizzazione dell’evento identificato come “IDP n. 28 – Marsala Noir Festival letterario”.

Il Parco ha liquidato la fattura n. 1/2025 emessa dal Consorzio Turistico per un importo complessivo di 6.999,99 euro IVA compresa, dopo aver verificato la regolarità della documentazione contabile e l’esecuzione dell’attività.

L’importo è stato erogato in due parti: 5.737,70 euro al Consorzio, tramite bonifico sul conto dedicato presso Banca Intesa, e 1.262,29 euro versati direttamente all’erario come IVA tramite la procedura di split payment.

Nel provvedimento si specifica che il Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone, titolare dell’iniziativa, non impiega personale dipendente e ha dichiarato di non avere posizioni INPS o INAIL aperte.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

