Marsala, il Parco Archeologico finanzia con 7 mila euro il Festival del Noir

Il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala ha stanziato 7 mila euro per il Marsala Noir Festival letterario, manifestazione organizzata dal Consorzio Turistico “Laguna dello Stagnone”, con sede in via Garibaldi 23 a Marsala.
Il contributo, concesso tramite decreto del 6 novembre 2025 firmato dalla direttrice del Parco, architetta Anna Occhipinti, rientra tra le iniziative culturali sostenute con fondi del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.
Secondo quanto riportato nel decreto, la somma — impegnata con il provvedimento n. 3774 del 25 luglio 2025 sul capitolo di spesa 376528 — è destinata alla copertura delle spese per la realizzazione dell’evento identificato come “IDP n. 28 – Marsala Noir Festival letterario”.
Il Parco ha liquidato la fattura n. 1/2025 emessa dal Consorzio Turistico per un importo complessivo di 6.999,99 euro IVA compresa, dopo aver verificato la regolarità della documentazione contabile e l’esecuzione dell’attività.
L’importo è stato erogato in due parti: 5.737,70 euro al Consorzio, tramite bonifico sul conto dedicato presso Banca Intesa, e 1.262,29 euro versati direttamente all’erario come IVA tramite la procedura di split payment.
Nel provvedimento si specifica che il Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone, titolare dell’iniziativa, non impiega personale dipendente e ha dichiarato di non avere posizioni INPS o INAIL aperte.