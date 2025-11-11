Sezioni
Cultura
11/11/2025 16:16:00

"Memorie di Adriano" al Teatro Sollima di Marsala per la lotta contro la poliomielite

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762874283-0-memorie-di-adriano-al-teatro-sollima-di-marsala-per-la-lotta-contro-la-poliomielite.jpg

Un appuntamento di arte, cultura e solidarietà andrà in scena venerdì 14 novembre alle ore 21 al Teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala con lo spettacolo “Memorie di Adriano”, tratto dal celebre libro di Marguerite Yourcenar.

Sul palcoscenico ci saranno Stefania La Via - che racconterà il libro attraverso il fascino della “parola narrata” e dell'approfondimento critico - e Giampiero Montanti che darà corpo e voce al protagonista con la lettura di alcuni passi scelti dell'opera.

Un recital che ha già riscosso ampio successo nelle messe in scena precedenti: l'edizione 2024 della rassegna letteraria “Terrazza d’Autore” a Valderice, alla Biblioteca “Fardelliana” di Trapani nell'ambito dell'iniziativa “Rileggiamo i classici”, nello stesso anno, e la riproposizione, la scorsa estate, sull'isola di Levanzo. L’evento, promosso dal Rotary Club Marsala con il patrocinio del Comune di Marsala, rientra nel programma di iniziative benefiche a sostegno della campagna internazionale “End Polio Now”, che mira all’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo.

L’ingresso sarà ad offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato alla campagna mondiale di vaccinazione antipolio promossa dal Rotary International già dalla metà degli anni Ottanta. Attraverso le parole intense di Marguerite Yourcenar e la capacità interpretativa dei due protagonisti, lo spettacolo offrirà al pubblico un viaggio nella memoria, nella saggezza e nella fragilità umana, evocando il dialogo interiore dell’imperatore Adriano alle soglie della morte. Un grande classico della Letteratura mondiale che si fa occasione di riflessione e solidarietà. 

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente o via WhatsApp al numero 328 2892829 (Michele Conticelli, prefetto del Rotary Club Marsala).









